La ciudad de Los Ángeles se prepara para vivir un martes con cielos prácticamente despejados y presencia aislada de nubes. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura subirá hasta los 68 grados Fahrenheit (20ºC) de máxima durante el día, mientras que durante la noche ésta descenderá hasta los 50 grados Fahrenheit (10ºC) de mínima. Los vientos del oeste soplarán con velocidades de 11.18 mph durante la jornada y de 5.59 durante la noche.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 4 y 2 por ciento. Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” será de 68ºF (20ºC) de máxima y 68ºF (20ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer se producirá a las 06:27 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 16:48 h. En total tendremos 10 horas de luz solar durante este martes.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

El clima en Los Ángeles mañana habrá más nubes que claros con poca probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 54 y los 70 grados Fahrenheit (12 y 21ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 20% por la mañana, 99% por la tarde y 20% por la noche.

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El clima en Los Ángeles

La enigmática ciudad de Los Ángeles disfruta de un clima muy caluroso durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que dura desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima promedio diaria es de más de 80 °F, con el mes más cálido siendo agosto con una temperatura máxima de media de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otro lado, la temporada más suave de LA dura desde noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria siendo menos de 70 °F. El mes más frío del año en Los Ángeles es durante la Navidad, en diciembre, cuyas temperaturas mínimas son de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo en la zona norte de la costa.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la zona oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

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