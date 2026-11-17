El ataque contra el puente de Crimea fue confirmado en las redes sociales por el líder crimeo, Serguéi Axiónov, quien añadió que, igual que la víspera, el tráfico había sido cortado. Mientras, canales de Telegram ucranianos aseguran que el ataque con misiles dañó uno de los dos arcos del puente, que supuestamente se habría desplomado.

Por ese motivo, como el lunes, los conductores tienen que cruzar el estrecho de Kerch en transbordadores hasta nuevo aviso. Las autoridades han recomendado no aproximarse al puente, una de las infraestructuras de transporte más importantes construidas por Rusia desde que el actual presidente, Vladimir Putin, llegara al poder hace más de un cuarto de siglo.

Rusia ha hablado de daños “menores”

Las defensas antiaéreas rusas derribaron 1.441 drones enemigos este martes (17.11.2026) -más de 1.300 la víspera- en una veintena de regiones de la parte europea del país y los mares Negro y Azov, según informó el Ministerio de Defensa de Rusia.

El Kremlin había calificado de “menores” los daños ocasionados la víspera al puente de Crimea por Kiev, aunque fuentes independientes informaron de que uno de los proyectiles lanzados alcanzó un tramo de la carretera.

Las autoridades crimeas informaron sobre dos muertes en el ataque contra uno de los distritos de la península, anexionada por Moscú en 2014 y que Kiev intenta aislar del resto de Rusia desde hace meses.

Ataques antes del viaje de Putin a la APEC

Los canales de Telegram también informaron de ataques contra objetivos industriales en la región de Bashkiria, concretamente uno de los mayores complejos petroquímicos de Rusia -propiedad del consorcio gasístico Gazprom en la ciudad de Salavat-, aunque las autoridades aseguran que los daños no han sido críticos.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aseguró que estos ataques “sin precedentes” contra el país vecino son una respuesta contra la destrucción de la infraestructura energética por parte de Moscú y su negativa a acordar una desescalada y declarar una tregua.

Los ataques tienen lugar justo cuando Putin se dispone a viajar a China para participar en la cumbre de la APEC -su primera asistencia desde 2017- y también en una histórica reunión a tres bandas con los líderes de EE.UU., Donald Trump, y China, Xi Jinping.

rml (efe, afp)