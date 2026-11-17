Un guardia de seguridad hospitalario que fue sorprendido teniendo relaciones sexuales con el cadáver de una mujer en el congelador de la morgue, se enfrenta a hasta 15 años de prisión.

Un jurado de Arizona declaró culpable a Randall Bird, de 49 años, de tener relaciones sexuales con una persona muerta, tres años después de que sus compañeros lo descubrieran junto al cuerpo parcialmente desnudo de una mujer de 79 años.

La víctima, que había fallecido por causas naturales, yacía boca abajo sobre una camilla con la bolsa para cadáveres abierta, con el cinturón de servicio de Bird encima, en la morgue del Banner University Medical Center de Phoenix, según los documentos de la acusación obtenidos por AZ Family tras su detención en noviembre de 2023.

El uniforme del necrófilo parecía “desaliñado”, sudaba profusamente y actuaba “muy nervioso”, según declararon sus compañeros a la policía.

“Declararon que se había quitado el cinturón de servicio, el cual observaron sobre una camilla donde se encontraba un cadáver envuelto en una bolsa. La cremallera de sus pantalones de uniforme estaba completamente abierta, y el resto de su uniforme se veía muy desaliñado”, escribió la policía en los documentos.

“La bata de hospital de la víctima estaba enrollada por encima del ombligo, dejando al descubierto su cuerpo desnudo de la cintura para abajo”, añadieron los investigadores.

La profanación del cadáver fue descubierta cuando los compañeros de Bird, otros guardias de seguridad, llegaron al trabajo alrededor de las 5:30 a. m. y encontraron la entrada principal de la morgue abierta, lo cual era inusual. Vieron el congelador abierto y dentro encontraron a Bird, quien intentaba frenéticamente cubrir el cuerpo de la mujer.

Les dijo que había sufrido un episodio médico, lo que le hizo agarrar el cuerpo de la víctima al desmayarse y caer al suelo, según los documentos.

Insistió en que la bolsa para cadáveres de la mujer se rasgó y, como consecuencia, se rompió la cremallera; sin embargo, los trabajadores no le creyeron y lo denunciaron a sus supervisores. Días después, contó la misma historia a la policía cuando lo interrogaron.

Según las autoridades, los guardias de seguridad del hospital solo tienen la tarea de transportar los cadáveres a la morgue y colocarlos en un congelador, y no deben abrir las bolsas para cadáveres.

Los investigadores recogieron pruebas de la víctima y de Bird y confirmaron que se encontró su ADN en la víctima. También se hallaron fracturas de costillas post mortem en el cuerpo de la víctima.

Bird fue declarado culpable por un jurado en el Tribunal Superior de Arizona de cuatro cargos de conducta sexual con una persona fallecida, según consta en los registros judiciales.

Su sentencia está programada para el 18 de diciembre, donde se enfrenta a una pena de entre 12 y 45 meses por cada cargo, con un máximo de 15 años.

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