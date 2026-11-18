Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” estimada para esta jornada será de 70ºF (21ºC) de máxima y 70ºF (21ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:00 h y se marchará a las 17:25 h. Durante el día habrá 10 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que habrá más nubes que claros. Las temperaturas se moverán entre los 54 y los 72 grados Fahrenheit (12 y 22ºC). Conforme a los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en Dallas será del 1% por la mañana, 2% por la tarde y 1% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te aconsejamos visitar diariamente nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

Los tiempos de calor en la ciudad duran 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más temido en cuanto a calor en Dallas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura de nuevo tres meses, en un invierno entre noviembre y febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Finalmente, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

El mes con más días húmedos en Dallas es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, del 23 de octubre al 9 de abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

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