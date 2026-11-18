Un grupo de pescadores ecuatorianos presentó una demanda contra el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump por un ataque con drones militares ocurrido el 17 de marzo de 2026 en aguas del océano Pacífico, que destruyó su embarcación y dejó a varios tripulantes con heridas graves.

La demanda fue interpuesta ante un tribunal federal de Pensilvania y acusa a la Administración estadounidense de responsabilidad por la destrucción del barco pesquero Negra Francisca Duarte II, así como por las agresiones, lesiones, detención ilegal y daños psicológicos que, según los demandantes, sufrieron sus ocupantes.

De acuerdo con el documento judicial, dos drones armados atacaron la embarcación cuando regresaba de una jornada de pesca de aproximadamente dos semanas frente a las costas de las islas Galápagos. Las explosiones provocaron un incendio que obligó a los tripulantes a abandonar el barco y lanzarse al mar.

Dos pescadores sufrieron quemaduras graves en distintas partes del cuerpo, principalmente en piernas, brazos y espalda.

La demanda también describe lo ocurrido después del ataque. Los sobrevivientes lograron abordar pequeñas embarcaciones de emergencia y se acercaron a un buque que se encontraba en las inmediaciones, donde encontraron a hombres armados que hablaban inglés y vestían uniformes de estilo militar.

#Manabí | Tripulantes de la “Negra Francisca Duarte II” vuelven a casa luego de días de emergencia pic.twitter.com/e2xELmnqgC — Manavisión Plus (@manavisionec) April 1, 2026

Presunto secuestro y tortura

Según la denuncia, los pescadores fueron sometidos a malos tratos, algunos fueron atados de manos y permanecieron bajo custodia antes de ser trasladados a El Salvador.

Los tripulantes permanecieron retenidos durante varias semanas, hasta que posteriormente fueron repatriados a Ecuador.

Los demandantes sostienen que no tenían vínculos con organizaciones dedicadas al narcotráfico ni representaban una amenaza para Estados Unidos.

Además, señalan que la embarcación había sido inspeccionada previamente por la Armada ecuatoriana, que permitió continuar su navegación al no encontrar irregularidades.

Exigen indemnización

La demanda busca una compensación económica por la destrucción de la embarcación, las lesiones físicas, los daños psicológicos y la pérdida de la fuente de ingresos de los pescadores y sus familias.

Asimismo, solicita que la justicia estadounidense ordene detener los ataques letales contra embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico.

Como parte de la denominada Operación Lanza del Sur impulsada por la Administración Trump, desde septiembre de 2025 se habrían realizado 71 ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de al menos 235 personas fallecidas.

Sin embargo, el Gobierno estadounidense ha negado tener información o participación en el ataque específico contra la Negra Francisca Duarte II. El Pentágono también ha señalado que no comenta sobre litigios pendientes.

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