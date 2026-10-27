EE.UU. reporta 5 muertos en nuevo ataque contra presunta embarcación de drogas en el Pacífico

El ejército estadounidense anunció el martes el ataque a una embarcación que, según sus acusaciones, traficaba drogas en el Pacífico oriental, causando la muerte de cinco personas. Este ataque se produce en el marco de la campaña del gobierno de Trump contra los presuntos narcotraficantes en Latinoamérica.

Con este último ataque, el número de personas fallecidas en más de 70 ataques navales estadounidenses asciende a al menos 240. El gobierno de Trump comenzó a atacar a quienes denomina “narcoterroristas” en septiembre de 2025.

Como en la mayoría de las declaraciones del ejército sobre los ataques en el Pacífico oriental y el mar Caribe, el Comando Sur de Estados Unidos afirmó que el ataque se dirigió contra los presuntos narcotraficantes a lo largo de rutas de contrabando conocidas y que “la inteligencia reveló la participación activa de la embarcación en el narcotráfico”.

El ejército no presentó pruebas de que la embarcación transportara drogas. Un video publicado en X mostraba una pequeña embarcación en el agua antes de ser alcanzada por una explosión.

El presidente estadounidense Donald Trump ha declarado que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado” con los cárteles de Latinoamérica y ha intentado justificar los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y las sobredosis fatales que cobran vidas estadounidenses.

On October 27, under the direction of #SOUTHCOM, Joint Task Force Western Hemisphere executed a lethal, kinetic strike on a go-fast vessel operating along established narco-trafficking routes in the Eastern Pacific. Confirmed intelligence revealed the vessel's active involvement? pic.twitter.com/egwWVgoypi — U.S. Southern Command (@Southcom) October 27, 2026

Sin embargo, su administración ha ofrecido escasas pruebas que respalden sus afirmaciones de haber matado a “narcoterroristas”.

Los críticos han cuestionado la legalidad general de los ataques a las embarcaciones, así como su efectividad, en parte porque el fentanilo responsable de muchas sobredosis fatales suele ser traficado a Estados Unidos por tierra desde México, donde se produce con productos químicos importados de China e India.

Los ataques han generado un intenso escrutinio por parte de algunos legisladores demócratas y expertos en derecho militar. El organismo de control del Pentágono anunció en mayo que planea investigar si las fuerzas armadas estadounidenses siguieron un marco de selección de objetivos establecido al llevar a cabo las operaciones letales, que incluye la intención del comandante militar, el desarrollo del objetivo y la ejecución. Sin embargo, la evaluación no indagará sobre la legalidad de los ataques.

El ataque del martes se suma a otros que se han producido tras la promesa del secretario de Estado, Marco Rubio, en septiembre, de buscar la aprobación de los aliados de Estados Unidos en la región para llevar a cabo tales ataques.

Rubio declaró a la prensa que, si bien Estados Unidos tiene la capacidad de actuar unilateralmente, prefiere trabajar con sus aliados porque es la forma más eficaz de hacerlo.

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