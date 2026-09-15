EE.UU. intercepta y hunde una embarcación de Ecuador presuntamente ligada al narcotráfico

Fuerzas de Estados Unidos interceptaron y hundieron este martes una embarcación presuntamente utilizada como estación flotante de reabastecimiento de combustible para operaciones de narcotráfico en el Pacífico Oriental y vinculada, al parecer, a la organización criminal ecuatoriana Los Choneros, según publicación de información supuestamente de inteligencia estadounidense,

La operación fue dirigida por el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) y ejecutada por fuerzas de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental (JTF-WHEM), como parte de su campaña para, según ellos, golpear las redes logísticas que permiten a los grupos criminales movilizar drogas por vía marítima.

El Comando Sur informó en sus redes sociales que la tripulación fue desembarcada antes de que la embarcación fuera hundida. Las personas rescatadas serán entregadas a las autoridades ecuatorianas. La acción representa una diferencia frente a otras interdicciones estadounidenses realizadas contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico, algunas de las cuales han terminado con personas muertas. En este caso, las autoridades estadounidenses indicaron que la tripulación fue evacuada antes de destruir la nave.

On Sept. 15, under the direction of #SOUTHCOM, Joint Task Force Western Hemisphere (JTF-WHEM) forces successfully interdicted a floating refueling station supporting illicit at-sea drug trafficking operations in the Eastern Pacific.



Intelligence confirmed the vessel's? pic.twitter.com/LEADvwvH9b — U.S. Southern Command (@Southcom) September 15, 2026

Presión de Washington sobre las redes de narcotráfico

De acuerdo con SOUTHCOM, y según sus servicios de inteligencia, supuestamente se confirmó la relación de la embarcación con Los Choneros, una organización que Estados Unidos considera parte de las estructuras criminales que amenazan la seguridad regional. “Estamos ejerciendo una presión implacable sobre estos narcoterroristas y asestándoles el golpe más duro: desmantelando sus intrincadas redes, interrumpiendo su sofisticada logística y dañando sus finanzas. Así es como se ve la fricción sistémica total”, declaró el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el general de la Infantería de Marina Francis L. Donovan.

La interdicción registrada el 15 de septiembre no representa un hecho aislado, sino que se suma a una secuencia de intervenciones similares reportadas por el gobierno estadounidense. Crédito: Captura de video de U.S. Southern Command | Cortesía

La operación se suma a otras interdicciones reportadas por el Comando Sur el 28 de agosto y los días 2, 7 y 8 de septiembre, varias relacionadas presuntamente con Los Choneros y con embarcaciones empleadas para abastecer combustible a operaciones ilícitas en el mar. El despliegue ocurre mientras Washington profundiza su cooperación de seguridad con Ecuador. El secretario de Estado, Marco Rubio, visitó el país a comienzos de septiembre y destacó el fortalecimiento de la coordinación militar, policial y de inteligencia contra organizaciones criminales transnacionales.

Rubio también señaló que la designación estadounidense de Los Choneros y otras bandas como organizaciones terroristas abre nuevas vías de cooperación. Washington y Quito trabajan además en la modernización de su tratado bilateral de extradición, después de que Ecuador entregara a Estados Unidos al líder de Los Choneros, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito.

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