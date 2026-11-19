Jueves 19

Pista de hielo en DTLA

La pista de patinaje sobre hielo en el parque Pershing Square ( 532 S. Olive St., Los Angeles) regresa al centro de Los Ángeles. Es una de las pistas al aire libre más grandes de la ciudad y en días selectos presenta sesiones de música de DJ y noches temáticas dedicadas a ritmos como k-pop, latinos, country y más. Abierta hasta el 3 de enero. Renta de patines $22. Informes holidayicerinkdowntownla.com.

Crédito: Cortesía

Fiestas decembrinas en Sesame Place

La temporada de fiestas en Sesame Place (2052 Entertainment Cir., Chula Vista) comenzó con A Very Furry Christmas, una celebración que incluye el nuevo show Merry Monster Game, la cabalgata navideña de Sesame Street, los personajes vestidos con trajes para la ocasión, lectura de cuentos, luces por todo el parque y más. Termina el 3 de enero. Boletos desde $50. Informes sesameplace.com.

Charla en el Getty Center

La charla Sacred Heritage in the Andes: Conserving the Baroque Church of Rondocan, que tendrá lugar en el Getty Center (1200 Getty Center Dr., Los Angeles), abordará la labor de conservación de la iglesia barroca de Rondocan, situada en los Andes peruanos, cerca de Cusco. La presentación ofrecerá una visión sobre la importancia arquitectónica del templo, sus objetos culturales y los esfuerzos que se llevan a cabo para salvaguardar este sitio de patrimonio cultural. Jueves 19 de noviembre de 6:30 a 8:30 pm. Evento gratuito. Informes getty.edu.

Crédito: Cortesía

Taller familiar en el museo Academy

En el taller Shadow Puppet Storytelling, en el Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles), las familias pueden explorar el arte del teatro de sombras y crear sus propias historias utilizando siluetas de papel, linternas pequeñas y un escenario donde se proyectan sombras. Termina el sábado 21 de noviembre. De 12:30 a 2:30pm. Gratis con el pago de la entrada al museo; boletos desde $15. Informes academymuseum.org.

Viernes 20

Luces en el L.A. Zoo

Las L.A. Zoo Lights en el L.A. Zoo (5333 Zoo Dr., Los Angeles) ofrece elementos de años anteriores con nuevas figuras de animales hechas con luces LED, proyecciones festivas, escenarios para fotos temáticas, farolillos y luces diseñados para la ocasión. La novedad de este año es una pista de patinaje sobre hielo artificial en la Keck Plaza, con entrada independiente. Del viernes 20 de noviembre al 10 de enero. Boletos desde $24. Informes lazoo.org.

Foto: LA Zoo Crédito: Cortesía

Fiestas en Knott’s Berry Farm

La temporada decembrina regresa a Knott’s Berry Farm (8039 Beach Blvd., Buena Park) con su evento Knott’s Merry Farm, que incluye miles de luces por todo el parque, decoración festiva, un menú especial para estas fechas, shows musicales en vivo, el estreno de Snoopy’s Merry Christmas Follies ?un show de patinaje sobre hielo?, un árbol de navidad gigante y más. Del viernes 20 de noviembre al 3 de enero. Boletos desde $65. Informes knotts.com.

Foto: Cortesía

Ravel, Falla y Ortíz en el Disney Hall

En el concierto Ravel, Falla y Ortiz, en el Walt Disney Concert Hall (111 S. Grand Ave., Los Angeles), el director Gustavo Gimeno conduce obras de Ravel y se une al virtuoso de la trompeta, el venezolano Pacho Flores, para interpretar el concierto “Altar de bronce”, de Gabriela Ortiz. Viernes 20 de noviembre a las 11 am y el sábado 21 y domingo 22 de noviembre a las 2 pm. Boletos desde $44. Informes laphil.com.

Foto: Cortesía

Arcángel en el teatro Youtube

Uno de los pioneros de la música urbana, Arcángel, está de gira por Estados Unidos con el tour La 8va maravilla, una gira que celebra sus 20 años de carrera en el reguetón y el trap latino. Llegará al teatro Youtube (1011 S. Stadium Dr., Inglewood) por una sola noche. Viernes 20 de noviembre a las 8 pm. Boletos desde $82. Informes ticketmaster.com.

Crédito: Rob Grabowski | AP

Sábado 21

El Fantasma en el Peacock

El cantante de música mexicana, El Fantasma, trae al teatro Peacock (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles) su tour La Década acompañado de su agrupación Equipo Armado. Interpretará temas de su más reciente disco, “Rancheando en la ciudad”. Sábado 21 de noviembre a las 8 pm. Boletos desde $84. Informes peacocktheater.com.

Crédito: Mezcalent

Domingo 22

Fiestas en Santa Mónica

Santa Mónica comenzará las celebraciones decembrinas en el Santa Monica Place (395 Santa Monica Pl., Santa Mónica) con una ceremonia comunitaria de encendido del árbol. Los asistentes podrán vivir una velada con presentaciones de Beach Belles y el Trans Chorus de Los Angeles, música de DJ, la visita de Santa, actividades para toda la familia y más. Domingo 22 de noviembre de 6 a 8 pm. Evento gratuito. Informes santamonicaplace.com.

Foto: Cortesía de Santa Monica Place



