El precio del dólar hoy se muestra igualmente fortalecido ante varios de sus pares emergentes, aunque está experimentando cambios en Latinoamérica el mercado latino.

El precio del dólar estadounidense este jueves 19 de noviembre de 2026 cerró con un valor de intercambio de 19.08 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza hoy a 18.67 y 18.76 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en rojo a un valor de 19.08 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la suba esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar sube de precio y la tendencia continúa al alza. El precio promedio de hoy fue de 26.89 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua permanece en positivo tras el cierre de mercados. Su cotización está este jueves en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar gira su evolución habitual y cotizó este día en negativo. Luego de mantener ayer a la baja, hoy cotizó a 441.73 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantiene su tendencia al alza y cotizó al cierre a 59.94 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 19.08 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.89 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 441.73 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 59.94 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

Para el envío de dinero desde Estados Unidos, te sugerimos contrastar el precio primero: tener en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que cobran las diferentes empresas de remesas. Mira bien el país al que destinas el dinero, introduce el monto a enviar y calcula los costos.