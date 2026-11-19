Christian Emmanuel Sanon, un pastor de Florida con ciudadanía haitiana y estadounidense, fue declarado culpable de los ocho cargos federales relacionados con el asesinato del entonces presidente de Haití, Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021.

El veredicto se conoció este 18 de noviembre, tras un juicio de casi ocho semanas en un tribunal federal de Miami. Sanon fue hallado culpable, entre otros delitos, de conspiración para secuestrar o asesinar a una persona fuera de Estados Unidos.

De acuerdo con los fiscales federales, el sur de Florida fue uno de los principales centros de planificación y financiamiento del complot que buscaba derrocar a Moïse e instalar en el poder a un presidente elegido por los conspiradores.

Sanon habría sido inicialmente considerado para ocupar la presidencia de Haití y, según la acusación, participó en la recaudación de fondos y en la organización de viajes y alojamiento para algunas de las personas involucradas.

La investigación también señala que el plan contemplaba la contratación de exmilitares colombianos para ejecutar la operación. Sin embargo, semanas antes del asesinato, los conspiradores habrían descartado a Sanon como candidato para sustituir a Moïse y considerado a otra persona.

Durante el proceso judicial, Sanon reconoció que había mantenido comunicaciones con personas interesadas en reemplazar al mandatario haitiano, pero negó tener conocimiento de un plan para asesinarlo. Sostuvo que los conspiradores ya habían elegido a otro candidato antes de que ocurriera el crimen.

El 7 de julio de 2021, un comando integrado principalmente por exmilitares colombianos irrumpió en la residencia de Jovenel Moïse en Haití y lo asesinó a tiros. Durante el ataque, su esposa, Martine Moïse, también resultó herida.

Tras conocerse el veredicto, la defensa del pastor manifestó su inconformidad y anunció que tiene previsto apelar la decisión judicial.

Sanon permanece bajo custodia federal y enfrenta la posibilidad de recibir cadena perpetua. Su audiencia de sentencia está programada para el 10 de febrero de 2027.

El asesinato de Moïse profundizó la crisis política e institucional de Haití, país que continúa enfrentando una grave situación de inseguridad y violencia de las bandas armadas.

Con esta decisión, Sanon se suma a otros acusados que han sido condenados en Estados Unidos por su relación con el magnicidio, mientras el proceso judicial continúa para otras personas señaladas de participar en la planificación y ejecución del complot.

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