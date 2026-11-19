El mexicano Bernardo Cueva prepara las maletas para abandonar el banquillo del Chelsea y convertirse en la mano derecha de Thomas Frank en el Crystal Palace.

El propio estratega danés confirmó en conferencia de prensa ante los medios ingleses que la llegada del tapatío como su nuevo asistente del primer equipo está prácticamente cocinada y que únicamente restan detalles administrativos entre ambas instituciones.

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Bernardo Cueva está a un paso de dejar al Chelsea para reunirse con Thomas Frank en Crystal Palace. ?



¡Movimiento mexicano en #LaPremierEnHBOMax! ??



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Este movimiento representa un salto de jerarquía fundamental en la trayectoria del técnico nacional dentro de la máxima categoría, consolidándolo en un puesto de mayor peso táctico y de toma de decisiones directas durante los partidos de la Premier League.

Esta operación significa el esperado reencuentro de una dupla que ya demostró tener química de sobra dentro del futbol inglés. Cueva y Frank trabajaron hombro con hombro en el Brentford desde la temporada 2020-21, una etapa dorada en la que el entrenador mexicano se ganó el respeto de toda Inglaterra por su brillante aporte en la pizarra, su análisis estadístico y su maestría en las jugadas a balón parado.

Juntos fueron piezas fundamentales para conseguir el histórico ascenso a la primera división y mantener a las Abejas compitiendo al tú por tú contra las grandes potencias económicas de Europa durante varias campañas consecutivas.

Tras haber aterrizado en el conjunto de Stamford Bridge antes del arranque de la campaña 2024-25, el estratega azteca ahora asumirá un reto de máxima exigencia deportiva en el sur de Londres para rescatar a las Águilas de los puestos comprometidos de la tabla general.

Mientras las directivas de ambos clubes afinan los últimos acuerdos para cerrar oficialmente su traspaso, el timonel danés ya traza su hoja de ruta para levantar al equipo y adelantó que buscará al veterano Roy Hodgson, histórico exentrenador de la institución londinense, para pedirle algunos consejos clave sobre el funcionamiento interno del club y la mentalidad del vestidor.

En cuanto a la conformación deportiva del plantel, el técnico reconoció abiertamente ante los reporteros que ya tiene bien identificadas 3 zonas específicas de la cancha que urgen refuerzos de calidad para el próximo mercado de invierno en enero.

No obstante, Frank dejó muy claro que no soltará la chequera a lo loco sin antes exprimir al máximo lo que tiene actualmente en casa, asegurando que primero trabajará a fondo con los futbolistas disponibles en la plantilla para evaluar con calma las verdaderas necesidades del equipo antes de salir a buscar fichajes en el mercado europeo.

La experiencia acumulada por Bernardo Cueva en los últimos años lo posiciona hoy como el director técnico mexicano con mayor proyección en el viejo continente.

Su capacidad para transformar la táctica fija en un arma letal lo llevó primero a brillar en la selección nacional y después a ser reclutado por un gigante como el Chelsea, donde siguió puliendo su metodología de trabajo al más alto nivel.

¿Sabías que Bernardo Cueva podría dejar al Chelsea para incorporarse al Crystal Palace? El mexicano podría abandonar su puesto en el equipo londinense para reencontrarse con el entrenador danés Thomas Frank, con quien trabajó anteriormente en el Brentford. pic.twitter.com/QfW5c7CyfK — El Heraldo Deportes MX (@HeraldoDep_MX) November 19, 2026

Ahora, al asumir la responsabilidad como asistente principal en Selhurst Park, el tapatío tendrá la vitrina ideal para demostrar que está listo para dirigir en un futuro cercano como primer entrenador en las grandes ligas del mundo.

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