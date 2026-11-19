Los fundadores de AltaMed Health Services, un proveedor de servicios de salud y de atención comunitaria sin fines de lucro del sur de California, comenzaron a coleccionar obras de arte porque creían que el arte era una parte fundamental para la salud de los pacientes.

Así fue como, desde los años setenta, pinturas, esculturas, serigrafías y otros trabajos de artistas chicanos y mexicanos se instalaron en las clínicas y oficinas de esta organización.

Medio siglo después, lo que inició como un esfuerzo por embellecer las paredes y espacios de los centros de salud de AltaMed, se volvió una colección que ahora integra más de 4 mil piezas de arte, lo que la convierte en la compilación de arte chicano y mexicano más grande del país.

El centro ofrece visitas guiadas con reservación previa. Foto: AltaMed Health Services

Sin embargo, para sus fundadores, que participaron activamente en el Movimiento Chicano de finales de los sesenta, tener una gran parte de su colección almacenada en bodegas, no era la mejor manera de honrar el trabajo y el talento de tantos artistas que por décadas fueron ignorados y excluidos de los círculos del arte convencional.

“Si creemos que la gente debería tener acceso a votar, y por eso nos gusta registrar [en las clínicas] a la gente para votar, […] también creemos que deben tener acceso a la cultura y a ser empoderados al verse a sí mismos reflejados en las imágenes de las paredes y sentir que su cultura importa”, dijo Pilar Tompkins Rivas, directora general y vicepresidenta de arte de AltaMed.

The Alta, un espacio de arte y cultura de 30 mil pies cuadrados ubicado en la ciudad de Montebello. Crédito: Victoria Infante

Esa fue la filosofía que impulsó la creación de The Alta, un espacio de arte y cultura de 30 mil pies cuadrados ubicado en la ciudad de Montebello, diseñado para albergar exposiciones, labores de preservación, investigación, residencias artísticas y programas de bienestar comunitario.

Para celebrar su apertura, The Alta montó LA LA LA, una exhibición que despliega el trabajo de Patssi Valdez, una artista nacida y criada en el Este de Los Angeles, miembro del influyente colectivo chicano Asco en los años setenta y ochenta. En la muestra participan como invitados Rafa Esparza, en la instalación Sacred and Profane Beauty, y Gabriela Ortiz con tres fotografías que fueron tomadas en la galería de The Alta por Valdez en 2025.

Rafa Esparza colaboró en la instalación Sacred and Profane Beauty, en la exhibición de Patssi Valdez. Crédito: Victoria Infante

Este nuevo centro permitirá que investigadores, estudiantes y curadores tengan acceso a la Colección de Arte de AltaMed, como se conoce a este conjunto de obras.

Entre los artistas que figuran en esta colección se encuentran varios de Los Four, el influyente colectivo de arte chicano de Los Ángeles fundado en la década de 1970, entre ellos Carlos Almaraz, Frank Romero y Judithe Hernández.

Frank Romero es uno de los artistas que figuran en la colección del centro

También hay trabajos de artistas de generaciones más recientes, como Patrick Martínez, Ozzy Juárez y Raúl Balthazar, mientras que entre los nombres de creadores mexicanos figuran los de la fotógrafa Graciela Iturbide, el muralista Raúl Anguiano y el artistas plástico y tatuador, Dr. Lakra.

El centro también tiene dos estudios que son parte de un programa de residencia diseñado para apoyar la investigación, las becas y el avance del arte chicano y mexicano. El programa provee a artistas, curadores y académicos un espacio de trabajo, acceso a la colección y oportunidades para interactuar con profesionales de la salud y participar en programas de bienestar.

Rubén Esparza en el Estudio A, donde trabaja en la exploración del significado de la cultura de la diáspora chicana y otros temas. Foto: AltaMed Health Services

Actualmente, el Estudio A está ocupado por el artista chicano Rubén Esparza; su trabajo explora el significado cultural de la diáspora chicana y examina temas de migración, identidad, resistencia y producción cultural.

El Estudio B está ocupado por Mujeres de Maíz, una organización de mujeres indígenas, chicanas y latinas que promueve el bienestar, la educación de la salud, las artes y el empoderamiento de la comunidad.

“En cada uno de esos espacios buscamos que los artistas lleguen a esa intersección de conversaciones alrededor del arte y la salud para que podamos enfocar nuestra misión alrededor del cuidado total”, dijo Tompkins Rivas.

El centro está abierto al público y puede visitarse solo con reservación a través del sitio web altamedart.org.