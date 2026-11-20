Cuatro hombres fueron declarados culpables de distintos delitos sexuales, incluida la violación, contra Joanne Young, una mujer británica que durante años fue drogada por su entonces esposo, quien organizaba encuentros con desconocidos para que abusaran de ella mientras permanecía inconsciente.

El fallo fue emitido por un jurado del Tribunal de la Corona de Winchester, en el sur de Inglaterra, después de más de tres semanas de audiencias. Los acusados habían sido contactados por internet y acudieron al domicilio de la pareja, ubicado en Swindon.

Los hombres condenados son Norman Macksoni, de 48 años, y Richard Wilkins, de 62, ambos declarados culpables de violación; Connor Sanderson-Doyle, de 32, quien fue condenado por agresión sexual y tocamientos, y Mohammed Hassan, de 38, culpable de tocamientos sexuales.

Los cuatro permanecerán bajo custodia hasta que se dicte sentencia, prevista para los días 21 y 22 de diciembre.

Su esposo organizaba los abusos

El principal responsable de los hechos es Philip Young, de 50 años, exconcejal del Partido Conservador en Swindon, quien se declaró culpable en enero de múltiples delitos sexuales contra su entonces esposa, entre ellos violación, administración de sustancias para incapacitarla y grabación de los abusos.

De acuerdo con las investigaciones, Young drogaba repetidamente a Joanne durante años y utilizaba sitios web y aplicaciones para contactar a hombres desconocidos, a quienes invitaba a su domicilio para mantener relaciones sexuales con ella sin su conocimiento ni consentimiento.

Joanne Young’s courage leaves me in awe



The men who raped her had a choice, she had none



“Their choices will not define me” is such a powerful statement & I hope others are encouraged to come forward

pic.twitter.com/DhEijjqJ6x — nazir afzal (@nazirafzal) November 19, 2026

Entre las plataformas utilizadas figuraban Craigslist y Grindr. El hombre también grababa los encuentros y conservaba fotografías y videos de las agresiones.

Los abusos se extendieron durante aproximadamente 13 años. El caso salió a la luz en 2024, cuando las autoridades investigaron los dispositivos electrónicos de Philip Young y encontraron material audiovisual y conversaciones que documentaban los delitos.

Durante el proceso judicial, algunos de los acusados argumentaron que creían participar en una fantasía sexual consensuada por la pareja. Sin embargo, las pruebas demostraron que Joanne se encontraba drogada e incapacitada para expresar su voluntad.

“La persona en la que más confiaba me traicionó”

Joanne Young, madre de tres hijos y de 49 años, decidió renunciar a su derecho al anonimato, una determinación similar a la que tomó Gisèle Pelicot en Francia, cuya historia adquirió repercusión internacional después de que su entonces esposo fuera condenado por organizar violaciones mientras ella permanecía bajo los efectos de sedantes.

El caso de Young ha generado comparaciones con el de Pelicot debido al patrón de violencia: ambos hombres drogaban a sus esposas y facilitaban que otros sujetos abusaran sexualmente de ellas.

La víctima británica ha descrito la experiencia como una traición devastadora por parte de la persona en quien más confiaba. Tras conocerse el veredicto, el caso volvió a poner sobre la mesa la importancia del consentimiento sexual y la necesidad de que las víctimas puedan acceder a la justicia.

La Fiscalía británica destacó que se trata del primer proceso en Inglaterra en el que un jurado declara culpables a varios hombres por agresiones sexuales organizadas por el esposo de una mujer a la que mantenía drogada.

El juez reconoció el valor de Joanne al enfrentar el proceso y señaló que los responsables podrían recibir importantes penas de prisión.

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