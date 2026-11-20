El precio del dólar hoy se muestra igualmente fortalecido ante varios de sus pares emergentes, pero está experimentando cambios en Latinoamérica el mercado latino.

El precio del dólar estadounidense este viernes 20 de noviembre de 2026 cerró con un valor de intercambio de 19.18 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 18.85 y 18.86 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza al alza a un precio de 19.18 pesos por dólar y la tendencia se mantiene en suba esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar mantiene el precio y la tendencia permanece a la baja. El precio promedio de hoy fue de 26.89 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua continúa sin grandes variaciones tras el cierre de mercado de divisas. Su precio está este viernes en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar no registró cambios evolución en su cotización de hoy. Tras mantener el día previo al alza, hoy su valor es de 441.73 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantiene su tendencia a la baja y cotizó al cierre a 59.48 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 19.18 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.89 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 441.73 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 59.48 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

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