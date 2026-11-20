Hace unos días, la cadena CBS transmitió en su programa 60 Minutes una entrevista con el presidente Donald Trump que dejó sorprendidos a propios y extraños.

Durante la entrevista, el mandatario felicitó a los demócratas por su contundente victoria electoral y manifestó su disposición a colaborar con ellos para resolver importantes problemas nacionales.

Cuando el entrevistador le pidió identificar concretamente un problema que estaría dispuesto a resolver mediante acuerdos con la nueva mayoría demócrata en el Congreso, su respuesta resultó tan inesperada como sorprendente: la inmigración.

Sí, la inmigración. El mismo problema que durante años se ha utilizado como instrumento de confrontación política y justificación de una agresiva campaña de arrestos y deportaciones.

La pregunta obligada es: ¿cuánta credibilidad debemos concederle a Donald Trump cuando habla de una reforma migratoria?

Quienes durante más de cuatro décadas hemos luchado por una reforma justa, amplia y generosa no podemos permitirnos confundir una declaración presidencial con un compromiso político verdadero.

Mucho menos cuando están de por medio el futuro y la estabilidad de millones de trabajadores indocumentados y sus familias.

Para comprender las intenciones del presidente, examinemos algunos antecedentes de su expediente político durante los últimos diez años.

Las promesas incumplidas

Durante su primer mandato, en 2017, Trump manifestó su disposición a colaborar con los demócratas para resolver definitivamente el problema de los llamados soñadores: jóvenes traídos a Estados Unidos por sus padres cuando todavía eran niños.

En 2012, el presidente Barack Obama había establecido el programa DACA, concediéndoles protección temporal contra la deportación y permisos de trabajo renovables.

Trump prometió negociar una solución permanente. Sin embargo, las negociaciones fracasaron y su administración terminó impulsando medidas para eliminar el propio programa DACA.

La primera gran promesa migratoria de Trump terminó convertida en otra oportunidad desperdiciada.

Años después, en abril de 2026, el presidente volvió a expresar su disposición a atender las preocupaciones de agricultores que denunciaban la pérdida de trabajadores como consecuencia de las redadas y deportaciones impulsadas por su administración.

Dos meses después, en junio, amplió sus declaraciones para incluir a trabajadores de hoteles, restaurantes y otras industrias de servicios.

Parecía reconocer finalmente una realidad económica indiscutible: millones de trabajadores inmigrantes, incluidos los indocumentados, son indispensables para el funcionamiento de importantes sectores de la economía estadounidense.

Pero nuevamente sus palabras no se tradujeron en propuestas legislativas concretas.

Por el contrario, mientras hablaba de soluciones, su administración continuaba desarrollando operativos de arresto y deportación en distintas ciudades del país.

En Los Ángeles, estas acciones provocaron temor, indignación y profunda incertidumbre entre miles de familias inmigrantes.

La contradicción era evidente: mientras reconocía la necesidad económica de estos trabajadores, su gobierno continuaba persiguiéndolos y deportándolos.

Otra promesa sin compromisos concretos

Mi reacción inicial ante las declaraciones de Trump en 60 Minutes fue de extrema cautela.

Y existen razones de peso.

Su anuncio no estuvo acompañado de una propuesta legislativa ni de los lineamientos generales de una posible reforma.

Tampoco identificó a los legisladores republicanos encargados de elaborarla ni a los dirigentes demócratas con quienes negociaría.

Más importante todavía, omitió explicar qué protección migratoria estaría dispuesto a conceder a millones de trabajadores indocumentados que llevan años, incluso décadas, viviendo y trabajando en Estados Unidos.

¿Apoyaría un programa de residencia permanente? ¿Solamente permisos temporales de trabajo? ¿Consideraría un camino hacia la ciudadanía?

¿Quiénes serían beneficiados? ¿Los trabajadores agrícolas? ¿Los empleados de servicios? ¿Los padres de hijos ciudadanos estadounidenses?

Nada de esto fue aclarado.

Una reforma migratoria sin beneficiarios definidos, sin propuesta legislativa y sin compromisos verificables no es una reforma. Es, cuando mucho, una declaración de intenciones.

Si realmente pretendiera reconstruir la confianza, el presidente podría acompañar sus palabras con acciones concretas.

Por ejemplo, ordenar una revisión de las prioridades de arresto y deportación para proteger a trabajadores indocumentados con muchos años de residencia, arraigo familiar y sin antecedentes penales.

No lo hizo.

Tampoco explicó cómo enfrentaría a los sectores más radicales del Partido Republicano, históricamente opuestos a cualquier regularización migratoria amplia.

No basta con prometer una reforma. Hay que demostrar disposición para enfrentar a quienes se oponen a ella, incluso dentro del propio partido.

El factor Stephen Miller

Existe otro elemento fundamental: Stephen Miller.

Durante años, Miller ha sido uno de los principales arquitectos de las políticas migratorias más restrictivas de Donald Trump.

Su influencia sobre la Casa Blanca no constituye un detalle secundario. Es un factor decisivo para comprender la dirección de la política migratoria presidencial.

Desde el primer mandato de Trump, Miller ha promovido restricciones migratorias, ampliación de deportaciones y medidas destinadas a reducir las posibilidades de protección para distintos sectores inmigrantes.

Por eso, cualquier declaración presidencial favorable a una reforma debe examinarse también a la luz del poder que conservan quienes han diseñado esas políticas.

El problema no es solamente lo que Trump declara ante las cámaras de televisión.

El problema es lo que su administración hace todos los días.

Mientras habla de posibles acuerdos con los demócratas, miles de familias inmigrantes continúan enfrentando arrestos, detenciones prolongadas y deportaciones que separan a padres de sus hijos ciudadanos estadounidenses.

Esa realidad no desaparece por una declaración presidencial.

Y mientras Stephen Miller continúe ejerciendo una influencia determinante sobre la política migratoria, existen razones poderosas para exigir hechos concretos antes de conceder credibilidad a nuevas promesas.

Las verdaderas intenciones de un gobierno se miden por sus acciones, no por las palabras de su presidente.

La respuesta de los trabajadores

El escenario político nacional ha cambiado. Los resultados electorales han modificado la correlación de fuerzas y podrían abrir nuevas posibilidades de negociación.

Pero sería un grave error interpretar ese escenario como garantía de una reforma migratoria.

Las grandes conquistas en materia de derechos civiles, laborales y sociales en Estados Unidos no han sido producto exclusivo de la buena voluntad de quienes ocupan la Casa Blanca.

Han sido resultado de largos procesos de organización, movilización y lucha social.

Quienes hemos dedicado más de cuarenta años a defender los derechos de los trabajadores inmigrantes debemos mantener nuestra independencia política, firmeza y vigilancia permanente.

No podemos depositar nuestras esperanzas en las declaraciones de Trump ni supeditar nuestra estrategia a sus cambios de discurso.

Nuestra tarea consiste en fortalecer la organización de los inmigrantes y ampliar nuestras alianzas con sindicatos, organizaciones comunitarias, religiosas y defensoras de los derechos civiles.

Debemos construir la unidad más amplia posible entre trabajadores ciudadanos, residentes permanentes e indocumentados.

Todos comparten intereses fundamentales: salarios dignos, condiciones laborales justas, estabilidad familiar y respeto a sus derechos humanos.

La división entre trabajadores ciudadanos e inmigrantes solamente beneficia a quienes pretenden debilitar su capacidad colectiva para defender esos derechos.

Ni tantito

No se trata de rechazar anticipadamente cualquier posibilidad de negociación con Donald Trump.

Si presenta una propuesta seria, concreta y verificable que abra el camino hacia la legalización permanente de millones de trabajadores indocumentados, habrá que examinarla responsablemente. Pero tampoco debemos confundir disposición al diálogo con obligación de creer.

Después de una década de promesas incumplidas, contradicciones y políticas restrictivas, corresponde al presidente demostrar que esta vez sus palabras tienen un significado diferente.

La carga de la prueba recae sobre él, no sobre los millones de inmigrantes que durante décadas han esperado una solución justa.

Los trabajadores indocumentados no necesitan otra promesa presidencial. Necesitan derechos, estabilidad y la posibilidad de vivir sin el temor permanente de que sus familias sean separadas.

Después de más de cuarenta años de lucha, no podemos conformarnos con menos. Escuchemos lo que dice Trump. Examinemos lo que propone. Pero, sobre todo, juzguemos lo que hace. Porque, tratándose de las promesas migratorias de Donald Trump, no podemos confiarnos… ¡ni tantito!

Juan José Gutiérrez es el Director Ejecutivo de la Coalición Derechos Plenos Para Los Inmigrantes.

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