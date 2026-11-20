



Tanto en el trabajo como en mi vida personal, no dejo pasar ningún descuento. Así que investigué a fondo Amazon Prime en busca de beneficios ocultos, y encontré algunas joyas.

Claro que aprecio la entrega rápida a domicilio, pero también aprovecho al máximo cada ahorro secreto de mi cuota de Prime.

By Brian Vines

Como comprador que busca ofertas y procura comprar de manera responsable, mi relación con Amazon es como el estado de una relación en Facebook de tu mejor amiga desordenada: es complicada. Por cada ejemplo de cómo este gigantesco mercado en línea impacta negativamente en la economía local y en el planeta, parece haber una historia sobre cómo ayuda.

Más allá de las opiniones personales, Amazon es el minorista más grande del mundo y su impacto es profundo. Después de 21 años comprando en Amazon, usamos las tiendas físicas como salas de exhibición, comparamos los precios de otros vendedores con los de Amazon y esperamos con ansias el Prime Day. Esta multinacional es tan grande que casi parece un servicio público, pero no lo es. (Y para ser totalmente transparentes, como muchos medios que publican contenido de compras, CR tiene relaciones de afiliación con tiendas como Amazon, Walmart, Best Buy y otras; podemos recibir ingresos cuando alguien compra directamente a través de nuestros enlaces. Ten la seguridad de que cada dólar se reinvierte en financiar nuestra misión sin fines de lucro).

Tanto si te suscribes por la comodidad que ofrece como si prefieres no pensar demasiado en ello mientras llenas tu carrito de compra en línea, unos 185 millones de personas estamos suscritos a Amazon Prime, a una tarifa de $14.99 mensuales o $139 anuales.

Como miembro, veo maratones de “Reacher” en Prime Video, compro medicamentos de venta libre de la marca Bezos y recibo entregas regulares de arena para gatos y bolsas de basura. Pero si la entrega el mismo día es el único beneficio que aprovechas, no le estás sacando todo el provecho a tu membresía. Aquí te presentamos cuatro ventajas que deberías conocer.

Ventaja 1: Ahorro en medicamentos recetados

RxPass es el servicio de recetas de Amazon con tarifa fija. Por solo $5 al mes, los miembros Prime tienen acceso ilimitado a más de 50 medicamentos genéricos de uso común.

Sí, por el precio de un café pequeño de Starbucks, puedes surtir varias recetas, tengas o no seguro médico. Atorvastatina (medicamento genérico para controlar el colesterol, como Lipitor), Metformina (para la diabetes tipo 2) y Finasterida (Propecia, el medicamento genérico para la caída del cabello) se pueden entregar en tu domicilio con reposición automática por solo $5 al mes. Es importante aclarar que esta tarifa única de $5 cubre todos los medicamentos que pidas durante el mes.

Puedes transferir tus recetas existentes directamente en la página de Amazon Pharmacy o pedirle a tu médico que envíe una receta electrónica directamente a Amazon. Amazon te envía una notificación cuando recibe tu receta. Una vez que la agregas al carrito y completas la compra, recibirás actualizaciones sobre el estado de tu pedido hasta que el medicamento llegue a tu puerta.

Los usuarios de Medicaid y CHIP no son elegibles para RxPass, que tampoco está disponible en California ni en Washington.

RxPass aún no cubre medicamentos que requieren un manejo especial, como la insulina. La periodista de investigación de CR, Lisa Gill, quien ha testificado ante el Senado de los Estados Unidos sobre los precios de los medicamentos recetados, reconoce el inconveniente: “Si tomas medicamentos adicionales que no están cubiertos por RxPass, puede ser molesto tener que surtir las recetas en varios lugares”. Aun así, es difícil imaginar que se pueda conseguir un mejor precio en otro sitio.

Ventaja 2: Almacenamiento ilimitado de fotos

Aproximadamente una vez al mes, mi Google Pixel recibe una notificación que indica que mis fotos y videos corren riesgo porque me he quedado sin espacio de almacenamiento. El mensaje viene acompañado de una oferta del plan básico Google One, que ofrece 100 GB de almacenamiento en la nube por $1.99 al mes. 2 dólares al mes para almacenar unas 25,000 fotos en alta resolución no suenan mal, pero ¿sabes qué es aún mejor? ¡Gratis!

Courtney Lindwall, reportera sénior de tecnología de CR, que sabe bastante sobre cómo organizar y limpiar los archivos digitales, dice que las opciones gratuitas para el almacenamiento de archivos multimedia a menudo funcionan tan bien como las de pago.

Amazon Photos promete almacenamiento ilimitado y sin comprimir de fotos de alta resolución y 5 GB de almacenamiento de video gratis, incluido con tu membresía de Amazon Prime. Pude subir unos 12,000 archivos después de descargar la aplicación Amazon Photos desde la App Store (también puedes hacerlo a través de Amazon Photo Hub) y concederle permiso para acceder a mis imágenes (algo con lo que puedes sentirte cómodo o no), y luego pulsar “go” (ir). Literalmente, con tres clics, mis fotos se guardaron y se acabaron las advertencias de límite de almacenamiento.

Ventaja 3: Descuento en el envío de comida

Como se me quitan las ganas de comer solo de pensar en pagar gastos de envío, ni ahora ni nunca he sido usuario de Grubhub ni de Uber Eats. Si quiero comer, cocino, voy a buscar la comida o llamo directamente al restaurante y le doy propina al repartidor, como antes. En cualquier caso, como miembro Prime, puedes usar Uber Eats a través de la aplicación de Amazon o Amazon.com y obtener envío gratis en pedidos de $25 o más.

Eso es una ventaja si eres un usuario habitual de aplicaciones de reparto. Pero, por si te interesa, Catherine Roberts, reportera sénior de salud y alimentación de CR, que ha escrito sobre aplicaciones de reparto y privacidad —y que también está al tanto de los precios— respalda mi práctica de llamar directamente: “A veces, los restaurantes suben el precio base de los platos que aparecen en las aplicaciones de reparto”, dice. “Así que conviene consultar el menú en la página web del restaurante —o en el menú impreso que te dejan por debajo de la puerta— para ver si te conviene pedir directamente”.

Ventaja 4: Gasolina más barata

Una de las principales razones por las que vivo en Nueva York es para evitar el trayecto diario al trabajo en auto.

Si tu estilo de vida te ha llevado a manejar un vehículo de gasolina, una membresía Prime puede reducir tu gasto en gasolina en 10 centavos por galón: la aplicación Earnify de BP ofrece a los usuarios un descuento de 5 centavos por galón en las gasolineras BP, Amoco y AMPM participantes y al vincular tu cuenta Prime con la aplicación Earnify, obtienes un descuento adicional de 5 centavos por galón. Una vez vinculada, solo tienes que introducir tu número de teléfono en el surtidor para obtener el descuento.

“Recuerda que los ahorros suelen tener un límite y que podrías estar intercambiando datos personales sobre tus hábitos de compra para conseguir ese descuento”, advierte Keith Barry, reportero sénior de automóviles de CR, quien también recuerda a los conductores que conduzcan despacio y elijan el tipo de combustible adecuado para ahorrar en la gasolinera.

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