El presidente Donald Trump impondrá sanciones a las empresas estadounidenses que pretendan construir centros de datos de Inteligencia Artificial (IA) en el extranjero.

Como colofón a un viernes negro para los mercados bursátiles con fuertes caídas en sus transacciones, durante un encuentro con representantes de los medios informativos congregados en la Sala de Prensa de la Casa Blanca, el republicano de 80 años puso la soga en el cuello de las compañías tecnológicas que decidan edificar proyectos ligados a la IA fuera del territorio estadounidense.

“No vamos a permitir que nuestras empresas construyan centros de datos fuera de nuestro país. Ya saben, permitieron que sucediera con los chips y todo lo demás, y fue muy destructivo para nuestro país.

Vamos a imponer sanciones severas a las empresas que intenten hacerlo”, señaló.

President Trump won’t let American companies ship data centers overseas like they did with chips.



“We want them to build it here,” or they’ll pay a tremendous tax. pic.twitter.com/EgYPkn4Mgl — Trump War Room (@TrumpWarRoom) November 20, 2026

Con respecto a la renuencia exhibida en varias ciudades estadounidenses para que se construyan centros de datos, pues grupos opositores al desarrollo de la IA hablan de un impacto nocivo para el ecosistema, Trump exhortó a no frenar el avance de la tecnología y a obtener el mayor beneficio posible de ella.

“Deberían aprovechar los centros de datos. Hagan que les paguen. Hagan que paguen a su comunidad, pero aprovéchenlos. No los cierren.

Si quieren tener éxito y ser ricos, con impuestos mucho más bajos y empleos por todas partes, que reine el poder de los datos”, indicó.

Uno de los factores clave para inclinar la balanza en favor de los demócratas durante las elecciones intermedias fueron las promesas de algunos aspirantes de frenar la construcción de centros de datos y de controlar la actividad de los que llevan ya tiempo operando.

Hasta el momento, no está claro que tipo de sanciones aplicará la administración Trump a las empresas detectadas violando sus lineamientos establecidos, pero el hecho de impedir el surgimiento de más centros de datos fuera de territorio estadounidense ya comienza a ser interpretado como algo que frenará el avance del sector tecnológico con implicaciones negativas para la economía no sólo estadounidense, sino global.

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