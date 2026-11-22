Este domingo 22 de noviembre se espera que la temperatura en Dallas, Texas, aumente hasta un máximo de 64 grados Fahrenheit (18ºC). La probabilidad de lluvia será del 4% y se esperan nubes y claros. Por otro lado, el pronóstico estima ráfagas de viento de hasta 14.91 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 43 grados Fahrenheit (6ºC), con una probabilidad de precipitación del 1%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 16.16 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 63ºF (17ºC) de máxima y 63ºF (17ºC) de mínima. Si te preocupa la exposición al sol, el nivel de rayos UV será poco saludable (sensible) durante el día (nivel 13407 en la escala).

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:04 h y el crepúsculo será a las 17:23 h, lo que significa un total de 10 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que habrá pocas nubes. Las temperaturas se moverán entre los 43 y los 61 grados Fahrenheit (6 y 16ºC). De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en Dallas será del 1% por la mañana, 2% por la tarde y 1% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te recomendamos comprobar a diario nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada cálida dura 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más cálido de la ciudad según las estadísticas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura de nuevo tres meses, en un invierno entre noviembre y febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para concluir, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Mayo es el mes comprendido en este periodo con más lluvias, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, del 23 de octubre al 9 de abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

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