Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de turismo esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el tiempo este domingo 22 de noviembre. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día en San Antonio el cielo estará cubierto. Se espera una temperatura máxima de 75 grados Fahrenheit (24ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 48 grados Fahrenheit (9ºC) al caer la noche. También se espera un viento del norte, que alcanzará los 6.84 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 54%.

La presión atmosférica media será de 1012.0 hPa, una medición que irá en aumento. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 07:04 h y el atardecer será a las 17:36 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información de AccuWeather, las probabilidades de lluvia en San Antonio, Texas son del 5%. La temporada de lluvias en San Antonio se produce normalmente de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más volumen de lluvias.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que tendremos cielos despejados. Las temperaturas se moverán entre los 46 y los 68 grados Fahrenheit (8 y 20ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Conoce una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es conocida por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La ciudad cuenta con un clima subtropical húmedo, es decir, inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio a lo largo del año es de 70° F. Sin embargo, dependiendo del periodo estas varían bastante.

Durante el verano, la temperatura puede superar los 100° F, por lo que es importante beber abundantes líquidos y no salir a la calle durante las horas centrales del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son suaves y agradables, con una media de unos 50° F.

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