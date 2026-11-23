El tiempo de hoy en Dallas para este lunes 23 de noviembre
Conoce cómo estará el tiempo en Dallas, Texas, para hoy lunes 23 de noviembre. Antes de salir de tu casa, descubre el pronóstico meteorológico y las condiciones climáticas más relevantes para este día.
Este lunes 23 de noviembre se espera que la temperatura en Dallas, Texas, suba hasta un máximo de 57 grados Fahrenheit (14ºC). La probabilidad de lluvia será del 1% y tendremos pocas nubes. Por otro lado, se estiman ráfagas de viento de hasta 8.08 millas por hora.
Por otra su parte, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 57ºF (14ºC) de máxima y 57ºF (14ºC) de mínima.
En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:05 h y se pondrá a las 17:23 h, lo que significa un total de 10 horas de luz.
Pronóstico de Dallas para mañana
En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que habrá nubes y claros con probabilidad de alguna llovizna. Las temperaturas variarán entre los 36 y los 50 grados Fahrenheit (2 y 10 grados Celsius). De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en Dallas será del 55% por la mañana, 55% por la tarde y 55% por la noche.
Clima en Dallas para los próximos 7 días
Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te recomendamos comprobar diariamente nuestro sitio.
Temperatura promedio en Dallas
La temporada cálida dura 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es sin duda el mes más caluroso para la ciudad, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.
En cambio, la temporada fresca dura de nuevo tres meses, de noviembre a febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.
Para finalizar, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.
El mes más húmedo es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, del 23 de octubre al 9 de abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.
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