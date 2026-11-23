Si vives en San Antonio o te encuentras de turismo esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el clima este lunes 23 de noviembre. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es vital saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día de hoy en San Antonio se esperan cielos despejados. Se espera una temperatura máxima de 66 grados Fahrenheit (19ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 48 grados Fahrenheit (9ºC) al caer la noche. También se espera un viento del noreste, que alcanzará los 9.32 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 11%.

La presión atmosférica media será de 1020.7 hPa, una medición que irá en aumento. El Sol saldrá a las 07:04 h y el atardecer será a las 17:36 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de lluvia en San Antonio, Texas son del 55%. La temporada de lluvias en San Antonio se produce normalmente de mayo a octubre, con la mayor precipitación que ocurre en septiembre.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se prevé escasa nubosidad con poca probabilidad de lluvias. Las temperaturas tendrán una variación entre los 39 y los 59 grados Fahrenheit (4 y 15ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Mira una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una ciudad conocida por su clima cálido, con temperaturas de verano que a menudo superan los 90° F. La Ciudad del Río tiene un clima subtropical húmedo, lo que significa inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio a lo largo del año es de 70° F. Sin embargo, la temperatura puede variar significativamente según la estación.

A lo largo del verano, la temperatura puede alcanzar los 100° F, por lo que es importante beber agua y no salir a la calle durante las horas más calurosas del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son mucho más suabes y agradables, con una media de unos 50° F.

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