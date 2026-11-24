Al Gore, exvicepresidente de la nación, última detalles para adquirir de un tradicional semanario de Tennessee, ciudad donde pasó una parte de su niñez disfrutando de la granja de su familia durante los veranos.

Recientemente, la familia de Hershel y Geraldine Lake, quienes han dirigido al Carthage Courier durante medio siglo, pusieron a la venta la publicación fundada hace más de un siglo.

Al enterarse, el hombre que fungió como el segundo abordo en la Casa Blanca durante la administración de Bill Clinton no dudó en adquirirlo con el objetivo de mantener vivo al periodismo local independiente y por la nostalgia de haber llegado a ser reportero de guerra.

“Estoy muy agradecido a la familia Lake por sus décadas de liderazgo en el apoyo a las noticias independientes aquí en el condado de Smith.

Habiendo pasado mis primeros años como reportero militar en Vietnam y más tarde en The Tennessean, creo firmemente que una prensa local libre e independiente es insustituible para el bienestar duradero de nuestra comunidad.

Cuando el periódico de mi ciudad natal salió a la venta, vi la oportunidad de ayudar a preservar el Courier como una voz independiente para Carthage y el condado de Smith”, expresó en un comunicado el político demócrata de 78 años.

The failure of COP31 is an outrage ? it is outrageous that a handful of petrostates have veto power over any mention of fossil fuels. They want you to believe that the climate crisis is a problem that the world is unwilling to solve. But the outcome at COP31 shows the opposite.? — Al Gore (@algore) November 22, 2026

De acuerdo con The Tennessean, al pasar a manos de Gore, el Carthage Courier conservará a todos sus empleados actuales.

Quizá el movimiento más relevante al interior de la redacción del semanario será que Scott Winfree, quien ha trabajado para la publicación durante 40 años, cederá su cargo de editor y asumirá un puesto de medio tiempo.

En otra misiva, la Asociación de Prensa de Tennessee elogió el hecho de que el exvicepresidente entre al relevo de una publicación simbólica a nivel local.

“Gran parte del debate nacional sobre las noticias locales gira en torno a su declive. En Tennessee, estamos viendo una reinversión.

Quienes conocen sus comunidades están optando por ser propietarios del periódico local porque comprenden su valor”, detalla el documento.

Hasta el momento, se desconoce el montó que desembolsará el personaje que perdió las elecciones presidenciales ante el republicano George W. Bush, en el 2000.

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