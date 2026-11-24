La detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, fue presentada como un golpe importante contra una organización criminal con presencia en el norte de Sinaloa. Pero la operación del 20 de noviembre en Guasave no terminó con una imagen de control: hubo bloqueos, vehículos incendiados y enfrentamientos. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que, además de Meza Flores, fueron detenidos Germán N., alias “Serafín”, señalado como segundo al mando, y José N., identificado como operador financiero. En su primer balance, la Secretaría reportó once muertos: cuatro militares y siete presuntos agresores. Según la dependencia, el operativo contó con inteligencia coordinada entre México y Estados Unidos.

La detención ocurrió casi nueve meses después de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, otro episodio que el Gobierno celebró como un triunfo y al que siguió una reacción violenta. Los casos no son idénticos. Meza Flores fue identificado por la Secretaría como jefe de la organización de los Beltrán Leyva y aliado de la facción de “Los Mayos”; Oseguera encabezaba el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Pero la secuencia vuelve a plantear una pregunta incómoda: ¿qué se consigue cuando se captura o se elimina al dirigente más visible de una organización criminal?

En mi artículo más reciente para el Georgetown Journal of International Affairs*, “[Governing Violence: Criminal Networks, Adaptive Systems, and the Aftermath of El Mencho] (https://gjia.georgetown.edu/conflict-security/governing-violence-criminal-networks-adaptive-systems-and-the-aftermath-of-el-mencho/)” —que traduzco como “Gobernar la violencia: Redes criminales, sistemas adaptativos y las consecuencias de la muerte de El Mencho”— analizo al CJNG después de la muerte de su líder. Sostengo que no basta con imaginar a estos grupos como pirámides que se derrumban al perder a quien ocupa la cúspide. El CJNG combina una estructura jerárquica con mandos regionales, intermediarios y relaciones locales; en ciertas circunstancias, su modelo de negocios puede analizarse como el de una franquicia criminal. Esta compleja estructura de red puede adaptarse a la pérdida de un dirigente: su captura o muerte puede debilitar a la organización, pero no necesariamente rompe los vínculos que le permiten seguir operando.

También examino cómo la violencia puede servir para intimidar y proyectar fuerza, y cómo las imágenes de bloqueos y ataques pueden amplificar hechos ocurridos en lugares específicos. Eso no significa que cada acción responda a una orden central ni que una reacción violenta demuestre que la organización conserva intacta su capacidad. Para entender sus efectos hay que observar quién puede movilizar recursos, qué conexiones sobreviven y qué ocurre con ellas después de la operación.

En Sinaloa, los bloqueos y enfrentamientos alteraron la vida de la población y retrasaron el traslado de Meza Flores a la Ciudad de México. Lo ocurrido en esas horas no permite saber, por sí solo, quién ordenó cada acción, qué buscaba comunicar ni cuánto poder conserva la organización. Para responder esas preguntas habrá que observar lo que suceda en las semanas y los meses siguientes.

Una captura de alto perfil puede interrumpir decisiones y relaciones, pero sus efectos se miden con el tiempo. ¿Se debilitan las finanzas, las rutas y el control territorial? ¿Disminuyen la extorsión y la violencia, o se desplazan a otros municipios? ¿Se reemplaza a los intermediarios que conectaban distintas partes de la red? Contar detenciones no responde a esas preguntas; seguir los cambios en la organización, sí.

Por eso, en el artículo propongo mirar las conexiones que mantienen operativas a estas redes. Una persona puede tener poca visibilidad y, sin embargo, enlazar células, coordinar corredores o mover recursos. El análisis de redes permite identificar algunas de esas posiciones, pero no ofrece una receta: un intermediario puede ser reemplazado, una ruta puede cambiar y la violencia puede trasladarse. Cada operación debe evaluarse por lo que desarticula y por lo que sus integrantes consiguen reconstruir después.

La inteligencia compartida con Estados Unidos puede ayudar a localizar objetivos, como ocurrió en Guasave. El trabajo no termina con la captura: hay que seguir el dinero, la logística y las relaciones de protección que permiten que las organizaciones continúen operando. Para hacerlo se necesitan investigaciones sustentadas en pruebas, supervisión judicial independiente y suficiente transparencia para evaluar sus resultados. La cooperación bilateral puede ser útil, pero no exime a las instituciones mexicanas de su responsabilidad: investigar y sancionar los delitos, hacer justicia y combatir la corrupción y la impunidad con resultados.

La captura de Meza Flores es un resultado operativo. La pacificación de Sinaloa tendrá que verse en otra parte: en la reducción sostenida de la violencia y la extorsión, en carreteras y espacios públicos que la gente pueda usar sin miedo, y en redes que ya no logren recomponer los vínculos que perdieron. Mientras esos cambios no se sostengan, el Gobierno podrá anunciar quién cayó; no podrá decir que la población vive en paz.

(*) La Dra. Guadalupe Correa-Cabrera es profesora de la Escuela Schar de Política y Gobierno en la Universidad George Mason.

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