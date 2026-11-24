El precio del dólar hoy nos llega con una cotización fortalecida ante varios de sus pares emergentes, pero está experimentando cambios en el mercado azteca.

El precio del dólar estadounidense este martes 24 de noviembre de 2026 cerró con un valor de intercambio de 19.43 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

Por lo que respecta a compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 19.03 y 19.08 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en verde a un valor de 19.43 pesos por dólar y la tendencia se mantiene al alza esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar mantiene el precio y la tendencia continúa a la baja. El precio promedio de hoy ha sido de 26.89 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua permanece sin grandes variaciones tras el cierre de operaciones. El precio está este martes en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar regresa a su línea regular que es cotizar en verde. Tras mantener la jornada previa al alza, hoy su valor es de 440.9 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana contuvo su tendencia a la baja y sus valores al cierre fueron de 59.6 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 19.43 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.89 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 440.9 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 59.6 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

Si quieres enviar dinero desde EE.UU, te sugerimos contrastar precios: tener en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que cobran las diferentes empresas de remesas. Revisa el país al que envías, introduce el monto a enviar y calcula los costos.