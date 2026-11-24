Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy martes 24 de noviembre en México y los principales países
Mira en tiempo real el tipo de cambio del dólar estadounidense en estos países y comprueba cómo se comportan los mercados
El precio del dólar hoy nos llega con una cotización fortalecida ante varios de sus pares emergentes, pero está experimentando cambios en el mercado azteca.
El precio del dólar estadounidense este martes 24 de noviembre de 2026 cerró con un valor de intercambio de 19.43 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.
Por lo que respecta a compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 19.03 y 19.08 MXN respectivamente.
Precio del dólar hoy en México
Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en verde a un valor de 19.43 pesos por dólar y la tendencia se mantiene al alza esta semana.
Precio del dólar hoy en Honduras
En Honduras el dólar mantiene el precio y la tendencia continúa a la baja. El precio promedio de hoy ha sido de 26.89 lempiras por unidad de billete verde.
Precio del dólar hoy en Nicaragua
El tipo de cambio del dólar en Nicaragua permanece sin grandes variaciones tras el cierre de operaciones. El precio está este martes en 36.62 córdobas por unidad de dólar.
Precio del dólar hoy en Costa Rica
En Costa Rica, el dólar regresa a su línea regular que es cotizar en verde. Tras mantener la jornada previa al alza, hoy su valor es de 440.9 colones por cada dólar.
Precio del dólar hoy en República Dominicana
El dólar en República Dominicana contuvo su tendencia a la baja y sus valores al cierre fueron de 59.6 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.
|MEXICO 19.43 PESOS MEXICANOS
|HONDURAS 26.89 LEMPIRAS
|NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS
|COSTA RICA 440.9 COLONES
|REPÚBLICA DOMINICANA 59.6 PESOS DOMINICANOS
Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina
Si quieres enviar dinero desde EE.UU, te sugerimos contrastar precios: tener en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que cobran las diferentes empresas de remesas. Revisa el país al que envías, introduce el monto a enviar y calcula los costos.