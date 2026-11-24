Las restricciones al aborto, las desigualdades raciales y las dificultades para acceder a servicios médicos agravaron los riesgos para las mujeres embarazadas en Texas. Un informe oficial reveló que el 76% de las muertes relacionadas con el embarazo registradas en 2024 pudieron prevenirse y que las mujeres afroamericanas enfrentaron un riesgo de fallecimiento 2.4 veces mayor que las blancas.

El estudio, publicado por el Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas (DSHS), mostró que la tasa de mortalidad descendió de 23.5 a 20.5 fallecimientos por cada 100,000 nacidos vivos entre 2021 y 2024. Sin embargo, las diferencias raciales y económicas persistieron, según información de The Texas Tribune.

“Esas personas no tenían que morir. Murieron por la violencia política y el racismo”, declaró a la agencia EFE Yaneth Flores, responsable de incidencia política de Avow, organización defensora del derecho al aborto.

La publicación generó cuestionamientos porque excluyó las muertes ocurridas en 2022 y 2023, años posteriores a la entrada en vigor de las restricciones estatales al aborto. Tampoco examinó directamente la posible relación entre estas leyes y los fallecimientos.

El DSHS atribuyó la exclusión a retrasos en el análisis de expedientes, pero organizaciones civiles advirtieron que la ausencia de información dificultó evaluar las consecuencias de las políticas reproductivas.

“Con solo 2021 y 2024 revisados, no podemos seguir con precisión los cambios que afectan a la salud materna ni crear políticas para abordarlos”, afirmó Flores.

Salud mental y violencia, entre las principales causas

Los problemas de salud mental pasaron de representar el 7% de las muertes relacionadas con el embarazo en 2021 al 20% en 2024, con la depresión y el consumo problemático de sustancias entre los factores más relevantes.

También aumentaron los fallecimientos asociados con suicidios y homicidios, cuya proporción creció del 5% al 19%. El informe señaló que todos los homicidios examinados fueron cometidos por parejas de las víctimas y que la mayoría de las mujeres fallecidas por causas violentas tenía antecedentes de violencia doméstica.

Las desigualdades económicas también influyeron. Más del 70% de las mujeres fallecidas en los años examinados carecía de seguro médico o dependía de Medicaid, programa público destinado a personas con bajos ingresos.

“Hay una clara disparidad socioeconómica en las muertes relacionadas con el embarazo”, explicó Kari White, directora ejecutiva y científica de Resound Research for Reproductive Health.

La especialista atribuyó parte del problema a la falta de cobertura médica, las dificultades económicas y el “racismo estructural y la desigualdad en la atención médica”.

Retrasos médicos y cuestionamientos al informe

Uno de los principales hallazgos fue que las demoras para recibir atención médica constituyeron una barrera importante para prevenir las muertes maternas.

White explicó que investigaciones realizadas con profesionales de la salud en estados con restricciones al aborto documentaron casos en los que los médicos retrasaron tratamientos por temor a enfrentar sanciones legales o incumplir las políticas hospitalarias.

“Algunos de esos retrasos pueden terminar en situaciones en las que la paciente casi muere y otros, trágicamente, en la muerte de la persona embarazada”, advirtió.

No obstante, aclaró que el informe estatal no proporcionó información suficiente para establecer una relación causal directa entre las prohibiciones del aborto y los fallecimientos examinados.

Aunque la tasa general de mortalidad disminuyó, el informe confirmó que la mayoría de las muertes pudo evitarse. La falta de información sobre años fundamentales mantuvo abiertas las preguntas sobre el impacto de las restricciones al aborto en Texas.