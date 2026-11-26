Un avión de carga de la multinacional FedEx se salió de la pista en el Aeropuerto Internacional de Miami provocando que la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenara la suspensión temporal de la mayoría de despegues y aterrizajes como medida precautoria.

La aeronave en cuestión sufrió una avería y se quedó muy cerca de invadir una carretera aledaña a la terminal área, situación que pudo ocasionar daños considerables.

Los servicios de bomberos y rescate de Miami-Dade acudieron de inmediato al lugar del incidente donde no reportaron a ninguna persona herida.

Flights will be resuming shortly at Miami International Airport after FedEx Flight 910 ran off the runway after landing. The McDonnell Douglas MD-11 departed from Frederick W. Smith International Airport in Memphis. There are no reports of injuries. The FAA will investigate the? https://t.co/9COgrXdMdB — The FAA ?? (@FAANews) November 26, 2026

Mediante un comunicado, la FAA dio a conocer que el vuelo 910 de FedEx, un McDonnell Douglas MD-11 procedente del Aeropuerto Internacional Frederick W. Smith en Memphis, Tennessee, se salió de la pista después aterrizar en Miami.

Un portavoz emitió una declaración reconociendo el incidente debido a algún tipo de avería que será analizada en las próximas horas.

“El vuelo 910 de FedEx, que cubría la ruta Memphis-Miami, tuvo un problema al aterrizar el miércoles por la noche en el Aeropuerto Internacional de Miami.

Nos alegra saber que nuestra tripulación se encuentra a salvo y que no se han reportado heridos”, indicó.

Con el objetivo de evitar cualquier eventualidad secundaria y minimizar riesgos, el Centro de Comando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo de la FAA ordenó la suspensión de operaciones en tierra hasta nuevo aviso.

Debido al inusual incidente, se produjo un retraso en varios vuelos que osciló en un tiempo promedio de 47 minutos y hasta dos horas como máximo.

El 6 de septiembre, en la misma terminal aérea, un avión de carga de Prime Air que arribó procedente de San Juan, Puerto Rico, se salió de la pista y se estrelló contra la valla perimetral.

Desafortunadamente, aquella tarde cinco personas murieron y otras cinco resultaron heridas.

El Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade informó que sus unidades encontraron el avión incendiado al llegar al lugar y que el accidente también involucró a varios vehículos.

Sigue leyendo:

• Avión de carga de Amazon se sale de la pista en aeropuerto en Miami y deja al menos cinco muertos

• Evacúan vuelo de United Airlines en Houston por problema en el motor

• Hallan dos cadáveres en el tren de aterrizaje de un avión de JetBlue en Florida