El gobierno de Corea del Norte busca ampliar el uso de sus armas nucleares tácticas y aumentar la producción de materiales para fabricarlas, en una señal de que el gobierno de Kim Jong-un pretende profundizar su capacidad militar estratégica pese a las presiones internacionales para que abandone su programa atómico. Kim expresó esa prioridad durante una visita realizada el miércoles a instalaciones relacionadas con la producción de materiales nucleares, equipos de propulsión nuclear e investigación de armamento, informó el jueves la agencia estatal KCNA. El reporte no identificó los complejos ni precisó su ubicación.

En febrero, durante su noveno congreso, el Partido de los Trabajadores reafirmó el carácter irreversible del estatus nuclear norcoreano y aprobó un plan quinquenal de modernización militar. “Nuestra capacidad nuclear ya es una realidad”, afirmó Kim. Sostuvo que el país debe concentrarse en emplear armas nucleares tácticas en distintos escenarios y para misiones diversas, por su valor en los conflictos modernos.

Kim celebró el aumento de la producción de materiales nucleares y su modernización tecnológica. Consideró urgente esa expansión ante lo que calificó como la amenaza de Estados Unidos.

North Korean leader Kim Jong Un called for wider deployment of tactical nuclear weapons and said the country's nuclear material production capacity was being systematically expanded.



Kim declared North Korea’s nuclear status “absolutely inviolable,” warning that any attempt to? pic.twitter.com/woohHuvtlC — Clash Report (@clashreport) November 26, 2026

Kim advierte que cuestionar su estatus será una declaración de guerra

El líder aseguró que Corea del Norte no cambiará su condición de potencia nuclear por declaraciones de otros gobiernos ni por llamados a la desnuclearización. Cualquier intento de desconocer ese estatus, incorporado en la Constitución en 2023, será considerado “una declaración abierta de guerra”.

“La posesión de armas nucleares es una decisión absolutamente irreversible mientras existan fuerzas malintencionadas que utilicen las armas nucleares como medio para lograr la hegemonía”, dijo. Pyongyang condiciona el diálogo con Washington a que retire sus exigencias de desnuclearización.

Kim criticó a Washington por respaldar submarinos de propulsión nuclear para aliados regionales, en alusión a Corea del Sur. Sus declaraciones llegan tras frustrarse una posible reunión con Donald Trump durante el viaje del presidente estadounidense a China la semana pasada. La visita ocurrió una semana después de que Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, alertara sobre la ampliación de la planta de enriquecimiento de uranio de Yongbyon. KCNA mencionó una fábrica recién construida, sin confirmar que fuera ese complejo.

Corea del Norte ha realizado seis pruebas nucleares desde 2006; la última ocurrió en 2017. En agosto, el ministro de Defensa surcoreano estimó que Pyongyang podría tener entre 80 y 120 ojivas, cifra basada en estudios privados y no confirmada oficialmente.

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