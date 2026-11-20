El presidente estadounidense, Donald Trump, reveló que finalmente no se reunió con su homólogo de Corea del Norte Kim Jong-un durante su viaje por Asia, porque tuvo una agenda demasiado apretada, pero aseguró que se verían “en algún momento”, informó NBC News.

“La relación existe, pero no nos hemos reunido”, declaró el presidente estadounidense al periodista de ese canal Gabe Gutierrez, a bordo del Air Force One.

“Había demasiadas reuniones, no habría funcionado. (…) Tendremos ese encuentro en algún momento”, añadió.

Trump había dejado entrever el lunes que podría celebrarse una reunión sorpresa con Kim al margen de la cumbre de la APEC, en la que también participaban los presidentes chino, Xi Jinping, y ruso, Vladimir Putin.

Kim Yo Jong descartó diálogo con Washington

Sin embargo, la influyente hermana del líder norcoreano, Kim Yo Jong, afirmó a principios de noviembre que Pyongyang no tenía “ningún motivo” para retomar el diálogo con un Estados Unidos “hostil”.

Trump, que presume de mantener una buena relación con el dirigente norcoreano, se ha reunido con Kim en tres ocasiones durante su primer mandato: en 2018, en Singapur, y en 2019, en Hanói y en la zona desmilitarizada que separa Corea del Norte de Corea del Sur (DMZ).

Tras su primera cita en Singapur, Trump llegó a asegurar que él y Kim se habían “enamorado”, aunque fracasó en su intento de lograr avances concretos en la desnuclearización de Corea del Norte.

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