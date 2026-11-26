Los Angeles Rams disfrutarán de un pavo de Acción de Gracias con mucho mejor sabor luego de imponer condiciones en el SoFi Stadium y derrotar con autoridad 26-13 a los Green Bay Packers.

Con un ataque terrestre demoledor encabezado por Blake Corum y una defensiva oportuna, el conjunto californiano ligó su quinta victoria consecutiva.

The Rams' bowling celebration is incredible ?



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El espectáculo de este inédito duelo de víspera de Acción de Gracias arrancó con la pierna educada del pateador Brandon McManus, quien cumplió con la ley del ex al adelantar a los locales con un gol de campo de 43 yardas.

Antes de que expirara el primer cuarto, el propio especialista volvió a hacer sonar la campana con otra patada de 41 yardas para estirar la ventaja a seis unidades.

Green Bay se negó a quedarse en blanco y respondió antes del cierre del periodo inicial mediante un bombazo de 54 yardas ejecutado por Trey Smack.

Ya en el segundo cuarto, el corredor Kyren Williams perforó la defensiva visitante con un acarreo de siete yardas hasta las diagonales para poner el marcador 13-3 a favor de los angelinos.

La reacción de los empacadores llegó por la vía aérea cuando el mariscal Jordan Love conectó un envío de seis yardas con Christian Watson para acercarse en la pizarra.

Sin embargo, poco después de la pausa de los dos minutos, el receptor sufrió un brutal impacto en la cabeza propinado por Kamren Kinchens, jugada que terminó con la expulsión del defensivo y con Watson fuera del duelo por conmoción cerebral.

A pesar del susto y la sensible baja en su ofensiva, los Packers rescataron tres puntos antes del descanso gracias a un gol de campo de 48 yardas de Trey Smack para igualar 13-13.

Durante el intermedio, la legendaria banda irlandesa U2 encendió el escenario del SoFi Stadium con un vibrante espectáculo musical que incluyó un emotivo homenaje a Dolly Parton.

Para la segunda mitad, la defensiva de los Rams cerró por completo la cortina y dejó en cero a Jordan Love, a quien además le interceptaron dos envíos clave.

Por tierra, el corredor Blake Corum tuvo la mejor noche de su carrera profesional al acumular 184 yardas en 32 acarreos y cruzar apenas la línea de anotación en el tercer cuarto para devolverle la ventaja a casa.

?BREAKING: #Rams safety Kamren Kinchens has been EJECTED from the game for his brutal hit on #Packers sWR Christian Watson.



Fans are calling for Kinchens to be suspended for the remainder of the regular season for this extremely dirty play.



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En el último periodo, Los Ángeles administró el reloj con oficio y liquidó el pleito aprovechando la puntería perfecta de Brandon McManus, quien sumó dos goles de campo más de 40 y 30 yardas.

Con este triunfo, los Rams mejoraron su marca a siete ganados y cuatro perdidos en la Conferencia Nacional, dejando a Green Bay contra las cuerdas con registro de 6-5.

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