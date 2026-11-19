Puka Nacua sufrió un duro revés fuera del emparrillado luego de que la NFL anunciara este jueves su suspensión por tres partidos sin goce de sueldo tras violar la política de conducta personal de la liga.

Sin embargo, dentro de la mala noticia en Los Angeles Rams respiran con cierto alivio, pues el reglamento permite que el receptor abierto cumpla el castigo mientras permanece en la lista de reserva de lesionados.

Breaking: The NFL is suspending Rams WR Puka Nacua three games for violating the league’s personal conduct policy, sources tell @AdamSchefter.



The suspension is effective immediately and he is eligible for reinstatement Monday Dec. 14. Players may serve suspensions while on? pic.twitter.com/309NqQmx7w — ESPN (@espn) November 19, 2026

La sanción oficial se deriva de un polémico incidente ocurrido la noche del 31 de diciembre de 2025, cuando el futbolista fue señalado en una demanda civil por agredir a una mujer y realizar comentarios antisemitas.

Aunque el jugador de 25 años negó las acusaciones e ingresó posteriormente a un centro de rehabilitación, las oficinas de la liga determinaron aplicar el castigo inmediato sin derecho a salario durante las próximas semanas.

Para fortuna deportiva del entrenador Sean McVay, el calendario jugó a favor del conjunto californiano. Nacua ya se encontraba fuera de circulación desde el pasado 12 de noviembre tras sufrir un esguince de ligamentos en la rodilla y una lesión en el dedo gordo del pie durante el triunfo ante Washington Commanders, dolencias que de cualquier forma lo iban a marginar varias semanas.

De esta manera, los tres encuentros que le restan por cumplir de forma obligatoria en la reserva de lesionados contarán exactamente como los partidos de su castigo disciplinario.

El estelar receptor se perderá los exigentes compromisos frente a los Green Bay Packers, Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers, quedando habilitado para regresar tanto de su lesión como de la sanción el próximo 14 de diciembre, justo a tiempo para enfrentar a los Dallas Cowboys.

ESPN sources: NFL is suspending Rams standout WR Puka Nacua three games for violating the league’s personal conduct policy. The suspension is effective immediately and he is eligible for reinstatement Monday Dec. 14. Players may serve suspensions while on injured reserve, which? pic.twitter.com/03gOflineW — Adam Schefter (@AdamSchefter) November 19, 2026

A pesar de tener un auténtico hospital en el vestidor con las bajas simultáneas de sus dos receptores titulares, Puka Nacua y Davante Adams, además de varias piezas clave en la línea ofensiva y la defensiva, los Rams marchan con marca de seis victorias y cuatro derrotas.

El equipo viene de aplastar 34-6 a los Arizona Cardinals en la Semana 10 y disfruta actualmente de su semana de descanso antes de encarar el cierre más complicado de toda la campaña.

Con Matthew Stafford liderando la ofensiva y McVay sacando trucos nuevos de su libreto para sobrevivir sin sus armas principales, Los Ángeles busca mantenerse a flote en la División Oeste de la Conferencia Nacional.

Puka Nacua has been suspended 3 games for violating the league’s personal conduct policy, per @AdamSchefter pic.twitter.com/aEnRCRuH1B — Bleacher Report (@BleacherReport) November 19, 2026

Si logran librar sin rasguños graves esta aduana de tres encuentros de alto calibre, recuperarán a su receptor All-Pro sano y limpio de castigos para pelear con todo por un boleto a los playoffs.

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