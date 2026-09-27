Myles Garrett estaría fuera hasta seis semanas: los Rams esperan su regreso

Myles Garrett tendrá un periodo de recuperación estimado de seis semanas tras someterse a una cirugía de rodilla, de acuerdo con fuentes citadas por NFL Network. El pronóstico apunta a que el defensivo de Los Angeles Rams permanecerá fuera de los emparrillados más tiempo del que se esperaba inicialmente.

Los Rams colocaron a Garrett en la lista de reservas lesionados a principios de septiembre, después de que el jugador terminara con molestias físicas el partido inaugural de la temporada ante los San Francisco 49ers, disputado en Australia.

El defensivo, dos veces ganador del premio al Jugador Defensivo del Año de la NFL, se había perdido buena parte del campamento de entrenamiento por una inflamación en la rodilla. La intervención quirúrgica tuvo como objetivo limpiar la articulación, aliviar las molestias y reducir la inflamación.

Rams star Myles Garrett is expected to be sidelined for roughly six weeks as he recovers from knee surgery, per @RapSheet.



Garrett was placed on injured reserve earlier this month after Los Angeles' season-opening loss to the San Francisco 49ers in Australia.



Garrett is? pic.twitter.com/HyNliY4wnZ — Yahoo Sports (@YahooSports) September 27, 2026

¿Cuándo podría regresar Myles Garrett?

Garrett podrá salir de la lista de reservas lesionados después de cumplir cuatro partidos de baja. Ese plazo le permitiría volver para el encuentro de la Semana 6, cuando los Rams se enfrenten a los Arizona Cardinals, el próximo 18 de octubre.

Sin embargo, el periodo de recuperación de seis semanas abre la posibilidad de que también se pierda los compromisos posteriores ante Las Vegas Raiders, en la Semana 7, y Los Angeles Chargers, en la Semana 8.

Los Rams recibirán a los Washington Commanders el 8 de noviembre, en la Semana 9. Aunque Garrett está decidido a acelerar su recuperación, según fuentes de NFL Network, el equipo no quiere correr riesgos con un jugador por el que entregó recursos importantes para adquirirlo.

El entrenador Sean McVay ha evitado establecer una fecha concreta para su regreso. Incluso se ha referido a Garrett como “Wolverine”, en alusión a su capacidad para recuperarse rápidamente, aunque también ha dejado claro que el equipo “no van a apresurar su vuelta”.

Tras el partido inaugural en Melbourne, Australia, Garrett evitó revelar qué rodilla se había lesionado. No obstante, durante varios entrenamientos se le vio con una protección en la pierna izquierda.

Puka Nacua podría volver antes de lo esperado

Los Rams tienen un panorama más alentador con Puka Nacua, quien arrastra una lesión en la ingle que ha afectado su explosividad.

La participación del receptor está en duda para el partido del domingo por la noche ante los Denver Broncos, pero podría estar disponible tan pronto como en la Semana 4, cuando Los Ángeles se mida con los Philadelphia Eagles.

Fuentes de la liga indicaron a Adam Schefter, de ESPN, que Nacua puede jugar, aunque siente que no cuenta con la misma explosividad de antes.

En el equipo consideran que se trata de una lesión de corto plazo y esperan que el receptor regrese pronto. Por ahora, no creen que necesite cirugía, aunque no descartan esa posibilidad si no muestra señales de mejoría.

El traspaso de Myles Garrett que sacudió a la NFL

La llegada de Garrett a Los Angeles fue uno de los movimientos más impactantes de la NFL en los últimos tiempos. Para concretar el intercambio con los Cleveland Browns, los Rams enviaron al cazamariscales Jared Verse, dos veces seleccionado al Pro Bowl, además de tres selecciones del Draft, incluida una de primera ronda en 2027.

Garrett, cinco veces elegido al equipo All-Pro, llega a los Rams con un historial destacado. La temporada pasada estableció el récord de la NFL de más capturas en una sola campaña, con 23, mientras jugaba para Cleveland.

Ahora, el equipo de Los Ángeles deberá gestionar con cautela su recuperación, con la expectativa de que la cirugía permita resolver las molestias de rodilla que arrastra desde antes del inicio de la temporada.

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