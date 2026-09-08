Christian González renueva con los New England Patriots por una cifra millonaria

Después de una larga novela sobre su renovación, Christian González ha extendido su vínculo con los New England Patriots. El esquinero de ascendencia colombiana se mantendrá en la institución, al menos, por cuatro temporadas más.

Christian González firmó una extensión de contrato a cambio de $135 millones de dólares. De esta cifra, el esquinero de los Patriots tendría asegurado unos $102 millones de dólares. La estrella de 24 años sigue situándose en lo más alto de las finanzas en la historia de la NFL.

BREAKING: Patriots, CB Christian Gonzalez agree to 4-year, $135M deal with $102M guaranteed.



(via @RapSheet) pic.twitter.com/g2HX6HyPr2 — NFL (@NFL) September 8, 2026

El jugador nacido en Texas se superó a sí mismo como el esquinero mejor pagado en la historia de la NFL y, por supuesto, el jugador de New England Patriots que logra renovar por el valor más alto. Christian González se llevaría a sus bolsillos cerca de $33.7 millones de dólares al año.

González viene de desempeñara un buen rendimiento en el último Super Bowl. El jugador logró registrar una calificación de cobertura PFF de 86.8. El prestigioso esquinero logró romper 3 pases.

Breaking: The Patriots have agreed to terms with star Christian Gonzalez on a four-year, $135M deal, sources sources told @JFowlerESPN.



Gonzalez will become the highest-paid CB in the NFL with this new deal ? pic.twitter.com/P3kbVTaLMT — ESPN (@espn) September 8, 2026

El debut de New England en la temporada está cerca. Los Patriots jugarán este miércoles 9 de septiembre ante Seattle Seahawks. Este duelo se desarrollará en el Lumen Field (Seattle, Washington).

Esquineros mejores pagados en la historia de la NFL

Christian González – $33.75 millones

Devon Witherspoon – $33.0 millones

Denzel Ward – $31.1 millones

Trent McDuffie – $31.0 millones

Sauce Gardner – $30.1 millones

Derek Stingley Jr. – $30.0 millones

Jaycee Horn – $25.0 millones

Jalen Ramsey – $24.1 millones

Patrick Surtain II – $24.0 millones

Sigue leyendo:

– Jugadores del Super Bowl deberán pagar miles de dólares por impuesto de California

– Christian González desea seguir con los Patriots: “No quiero estar en otro lugar”

– Naoya Inoue tiene las cosas claras antes de enfrentar a Bam Rodríguez

– Yankees celebran el regreso al roster de Aaron Judge tras larga lesión