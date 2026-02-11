Christian González desea seguir con los Patriots: “No quiero estar en otro lugar”

El colombiano Christian González no quiere vestir otro uniforme que no sea el de los New England Patriots. Tras brillar en el Super Bowl LX, el joven esquinero dejó clara su intención de firmar una extensión de contrato que lo mantenga por varios años en la franquicia de la NFL.

“Sin duda que deseo permanecer en este equipo por largo tiempo. Aquí me reclutaron y no quiero estar en ningún otro lugar”, aseguró el defensivo, de apenas 23 años, consolidado ya como uno de los mejores cornerbacks de la NFL.

Christian González, figura defensiva en el Super Bowl LX

A pesar de la derrota 29-13 ante los Seattle Seahawks, el desempeño de Christian González fue uno de los puntos más altos de los Patriots en el juego por el título. El esquinero fue clave para frenar a la ofensiva rival durante los tres primeros periodos, evitando anotaciones de seis puntos en ese lapso.

El colombiano terminó el partido con 4 tackleadas y 3 pases defendidos, siendo el elemento más destacado de la defensiva de New England en el Super Bowl 2026.

Su actuación confirmó por qué es considerado uno de los talentos jóvenes más prometedores de la NFL y reforzó su candidatura a recibir un contrato de alto perfil en los próximos meses.

Extensión de contrato: el gran objetivo de Christian González en 2026

La temporada 2026 será la última de Christian González bajo su contrato de novato, firmado tras ser seleccionado en la primera ronda del Draft NFL 2023 por los Patriots. Esto lo convierte en elegible para negociar una extensión de contrato que asegure su continuidad en la franquicia.

“Es lo que busco, pero en este momento no quiero entrar en detalles sobre eso. Es un asunto de mis agentes; ellos se encargarán de eso y me mantendrán al tanto”, señaló el primera vez seleccionado Pro Bowl en 2025.

El panorama contractual lo coloca como uno de los nombres a seguir en la próxima ventana de renovaciones dentro de la NFL 2026, especialmente por su impacto inmediato desde su llegada a la liga.

De lesión en su año de novato a estrella defensiva en la NFL

El camino de Christian González en la NFL no ha estado exento de obstáculos. En su temporada de novato en 2023, una lesión en el hombro lo dejó fuera en la semana cuatro, cuando ya comenzaba a destacar con los New England Patriots.

Sin embargo, su regreso en 2024 confirmó su calidad: registró 59 tackleadas, dos intercepciones, 11 pases defendidos, un balón suelto forzado y una anotación defensiva, números que lo proyectaron como uno de los mejores esquineros jóvenes de la liga.

En su corta pero sólida carrera acumula 145 tackleadas, 3 intercepciones, 24 pases defendidos, un balón suelto forzado y un regreso de 63 yardas para touchdown, estadísticas que respaldan su estatus como pilar defensivo.

Patriots inicia receso tras caer en el Super Bowl

Este martes, Christian González y sus compañeros se reunieron en las instalaciones de los New England Patriots para despedirse antes de iniciar la temporada baja, luego de perder el campeonato de la NFL.

“Sólo quería ver a los chicos y pasar un rato con ellos. Es la última vez que este equipo está completo antes de la temporada baja; ha sido un gran viaje que terminó como terminó; ya volveremos”, concluyó Christian.

Embajada de Colombia felicita a Christian González

El impacto del jugador trasciende el emparrillado. Daniel García-Peña, embajador de Colombia en Estados Unidos, reconoció públicamente su actuación en el Super Bowl LX.

“Gracias por representar esa herencia compartida en uno de los escenarios deportivos más importantes. ¡Gracias, Christian!”, fue el mensaje que compartió la Embajada de Colombia en EE.UU., a través de sus redes sociales.

Con apenas 23 años y ya protagonista en un Super Bowl, Christian González se perfila como una de las grandes figuras latinas de la NFL y como prioridad absoluta para los New England Patriots en su estrategia de futuro.

