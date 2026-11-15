Cuatro árbitros de la NFL acceden a oficiar dos juegos en un mismo día por crisis aérea

La NFL tuvo que modificar la distribución de sus equipos arbitrales para garantizar la cobertura de dos partidos del domingo, después de que las restricciones aéreas del viernes impidieran que algunos oficiales viajaran a sus destinos. La solución incluye una asignación poco habitual: cuatro integrantes del cuerpo arbitral trabajarán en dos encuentros durante la misma jornada, con un traslado por carretera entre ambas ciudades.

La medida involucra a Don Willard, Terry Killens, Jabir Walker y Justin Larrew. Los cuatro fueron designados para el duelo entre los Miami Dolphins y los Indianapolis Colts para las 10:00 a.m. PT en Indianápolis. Después deberán recorrer aproximadamente 110 millas hasta Cincinnati para incorporarse al partido entre los Pittsburgh Steelers y los Cincinnati Bengals, cuyo inicio se fijó para las 5:20 p.m. PT.

And here they are! Referee Don Willard, umpire Terry Killens, field judge Jabir Walker and side judge Justin Larrew are headed to Cincinnati. They threw 16 accepted flags, and the game ran 3:13, but Willard ran a clean ship with good communication. Hopefully they can nap on the? pic.twitter.com/indTqN2s6l — Aditi Kinkhabwala (@AKinkhabwala) November 15, 2026

La liga anunció el domingo por la mañana que Killens, Walker y Larrew acompañarían a Willard en esta doble asignación. Willard, quien habitualmente se desempeña como juez lateral, asume el puesto de árbitro principal en los dos compromisos.

La liga reorganizó sus asignaciones por carretera

El ajuste forma parte de una estrategia más amplia para resolver las dificultades de desplazamiento. La NFL decidió reasignar oficiales a encuentros ubicados a una distancia que permita llegar por carretera desde sus ciudades de origen, en lugar de depender de vuelos que pudieron verse afectados por la interrupción del tráfico aéreo.

Scott Green, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Árbitros de la NFL, reconoció que la situación obligó a modificar los planes habituales de trabajo y desplazamiento de los colegiados.

“Esta es una situación única y sin precedentes que ha requerido que todos nuestros oficiales hagan ajustes y, en algunos casos, viajen muchas millas en automóvil para llegar a los lugares de juego”, señaló en un comunicado difundido el domingo.

? NFL ref Don Willard is set to make history as the first official to work two NFL games in one day



Willard will ref Dolphins-Colts in Indy before driving 109 miles to Cincinnati for Steelers-Bengals on Sunday Night Football pic.twitter.com/PVpTtorM4o — Bleacher Report (@BleacherReport) November 14, 2026

Green también destacó que los integrantes del colectivo cuentan con experiencia para afrontar circunstancias complicadas, incluso cuando deben cumplir sus funciones bajo condiciones distintas a las habituales.

“Sin embargo, a lo largo de sus carreras, todos los oficiales han enfrentado viajes no publicitados y otros problemas variados, lo que significa que tienen experiencia trabajando en situaciones menos que ideales, en muchos juegos en todos los niveles de juego. Nuestros miembros harán lo que siempre han hecho, que es trabajar los juegos lo mejor que puedan sin importar la situación”, añadió.

La organización cuenta, además, con un mecanismo de respaldo para cubrir posibles ausencias. Cada uno de los 17 equipos arbitrales de la competición tiene identificado a un árbitro suplente, quien recibe entrenamiento durante todo el año para ocupar esa función cuando sea necesario.

Una interrupción aérea con consecuencias en el deporte

El problema que afectó a la NFL se originó en la suspensión nacional de vuelos ordenada el viernes por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos. La interrupción, la más prolongada a nivel nacional en 25 años, provocó la cancelación de más de 2,000 vuelos y dejó a numerosos pasajeros sin poder completar sus desplazamientos.

Las aerolíneas trabajaron durante todo el fin de semana para recuperar sus operaciones. Sin embargo, las consecuencias no quedaron limitadas al transporte de pasajeros: los efectos se extendieron a distintas partes del mundo y obligaron a organizaciones deportivas profesionales y universitarias a buscar alternativas para trasladar a sus equipos y personal.

La suspensión fue atribuida a la incorporación de nueva tecnología al sistema de control del tráfico aéreo estadounidense, que habría provocado problemas intermitentes en las comunicaciones y fallos en los radares. Se trató de la segunda interrupción nacional de este tipo desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.

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