Steelers, Cardinals y Eagles imponen su ley en un arranque de NFL que dejó heridos a los Cowboys

Steelers, Cardinals y Eagles, sacaron el colmillo para saborear las mieles del triunfo, dejando a unos tristes Cowboys lamiéndose las heridas tras morder el polvo en la actividad dominical de la primera jornada de la National Football League (NFL).

En los terrenos de Pensilvania, la defensiva de los Pittsburgh Steelers demostró que sigue siendo una auténtica aduana impasable al maniatar por completo a la artillería de Atlanta, amarrando una sólida victoria de 20-13.

OH MY T.J. WATT WITH THE PICK-6 ?



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Las trincheras se convirtieron en un verdadero dolor de muelas para el pasador rival gracias a las oportunas intervenciones de T.J. Watt y Alex Highsmith, quienes se apuntaron dos capturas cada uno.

La jugada del partido llegó justo en el último cuarto, cuando el propio Watt se vistió de héroe al embolsarse una intercepción quirúrgica, congelando el ovoide para bajarle la cortina al encuentro y desatar la fiesta en las tribunas béticas.



Por su parte, los Arizona Cardinals dieron el golpe sobre la mesa al apuntarse una de las victorias más sorpresivas e inesperadas de la tarde tras pegarle a domicilio a los Chargers por un contundente marcador de 26-14 en el SoFi Stadium.

El mariscal de campo Jacoby Brissett saltó al emparrillado con la brújula bien calibrada al completar 27 de 37 envíos para un total de 277 yardas de ganancia. Su socio principal en la aventura fue Trey McBride, quien volvió loca a la zaga secundaria al devorar el terreno con nueve recepciones espectaculares y una anotación que sepultó las aspiraciones de los locales, demostrando que este año Arizona no saldrá a ver quién se la paga sino quién se la debe.



Quienes también tuvieron que ponerse el overol y sufrir la gota gorda hasta el último suspiro fueron las Philadelphia Eagles, escuadra que terminó pidiendo la hora con el rosario en la mano, pero logró rescatar un vibrante triunfo de 24-22 sobre el representativo de Washington.

Jalen Hurts comandó las acciones con mucha jerarquía aérea al despacharse con tres pases de anotación a lo largo de la tarde, encontrando el respaldo idóneo en las manos de Dallas Goedert, quien aportó setenta y siete valiosas yardas por aire.

Los de la capital apretaron las tuercas de forma dramática en los minutos finales del cotejo, pero la defensiva emplumada aguantó los embates a bayoneta calada para conservar la ventaja.

61-yard Kyle Monangai TD!



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La otra cara de la moneda la vivieron los Dallas Cowboys, a quienes se les apareció el diablo en su visita al MetLife Stadium tras caer de forma estrepitosa por un doloroso marcador de 28-20 frente a los New York Giants.

El conjunto de la estrella solitaria abrió el encuentro arrastrando las cobijas y pagó una factura sumamente costosa por sus constantes desatenciones en la línea de golpeo, una fragilidad que los neoyorquinos olieron desde temprano para poner tierra de por medio.

A pesar de los intentos desesperados en el complemento, la logística de Dallas naufragó por completo en este debut, dejando en evidencia que el equipo necesita una sacudida urgente si aspira a pelear algo importante en la campaña.

Resultados completos de la primera fecha

Seattle Seahawks 13 – 10 New England Patriots

San Francisco 49ers 27 – 7 Los Angeles Rams

Tyler Owens could not be stopped ?



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Sunday

Detroit Lions 31 – 30 New Orleans Saints (OT)

Cincinnati Bengals 33 – 27 Tampa Bay Buccaneers

Indianapolis Colts 23 – 41 Baltimore Ravens

Jacksonville Jaguars 34 – 10 Cleveland Browns

Tennessee Titans 10 – 23 New York Jets

Houston Texans 31 – 36 Buffalo Bills

Pittsburgh Steelers 20 – 13 Atlanta Falcons

Carolina Panthers 37 – 59 Chicago Bears

Los Angeles Chargers 14 – 26 Arizona Cardinals

Las Vegas Raiders 27 – 13 Miami Dolphins

Minnesota Vikings 39 – 22 Green Bay Packers

Philadelphia Eagles 24 – 22 Washington Commanders

New York Giants 28 – 20 Dallas Cowboys

Monday Night Football

Denver Broncos-Kansas City Chiefs

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