Muerte de exjugador de NFL, Josh Mauro, se debió a sobredosis por combinación de drogas

La causa de muerte del exjugador de la National Football League, Josh Mauro, fue determinada oficialmente como una intoxicación aguda provocada por la combinación de fentanilo, cocaína y etanol, de acuerdo con los registros publicados por la Oficina del Médico Forense del Condado de Maricopa. El informe también clasificó el fallecimiento como accidental.

Mauro tenía 35 años y murió el pasado 23 de abril. Aunque su familia había confirmado su fallecimiento días después, en ese momento no se habían dado detalles sobre las circunstancias ni la causa.

El exliniero defensivo dejó una carrera de ocho temporadas en la NFL, la mayor parte de ellas con los Arizona Cardinals, organización con la que jugó durante seis campañas. También pasó por los New York Giants y los entonces Oakland Raiders, antes de cerrar su trayectoria profesional.

La confirmación oficial y el mensaje de su familia

La noticia de su muerte fue anunciada inicialmente por su padre, Greg Mauro, a través de una publicación en Facebook. En ese mensaje pidió oraciones para su familia mientras atravesaban la pérdida.

“Con muchas lágrimas y corazones rotos, pero anclados en la certeza inquebrantable de que nuestro precioso Josh Mauro ahora está sanado y renovado, viviendo en la presencia del Señor, humildemente solicitamos sus oraciones mientras nuestra familia atraviesa la devastadora pérdida de nuestro increíble hijo, hermano, tío, nieto y amigo”, escribió.

Más adelante añadió: “El jueves 23 de abril, Josh respiró su último aliento en esta tierra y su primer aliento en el cielo. El Señor ha sido nuestra fortaleza en este momento inimaginable. Sus oraciones por fortaleza y consuelo continuos significan más para nosotros de lo que las palabras podrían expresar”.

Días después, los Cardinals también emitieron un comunicado para expresar sus condolencias. “Nos entristece profundamente enterarnos del fallecimiento de Josh Mauro. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y todos los que lo conocieron. Extendemos nuestras más sentidas condolencias a todos los que lamentan esta pérdida”.

Su paso por la NFL

Mauro se graduó en Stanford University en 2013 y ese mismo año inició su carrera profesional. A lo largo de su trayectoria disputó 80 partidos en la NFL, 40 de ellos como titular.

Su campaña más destacada fue en 2016 con Arizona, cuando participó en 15 encuentros, 13 desde el inicio, y registró 32 tackleadas. En total, acumuló cinco capturas de mariscal durante su carrera.

El jugador, de 1,98 metros de altura y 132 kilos, tuvo su última temporada en la liga en 2021 con los Cardinals. En el total de su carrera también sumó 130 tackleadas, según los registros citados en el material proporcionado.

Sigue leyendo:

· NFL confirma Bengals vs Falcons en Madrid: el Bernabéu recibirá otro gran duelo

· Exjugador de Alabama se declaró culpable de cometer fraude a nombre de estrellas de la NFL