NFL confirma Bengals vs Falcons en Madrid: el Bernabéu recibirá otro gran duelo

La NFL anunció oficialmente que los Cincinnati Bengals enfrentarán a los Atlanta Falcons el próximo 8 de noviembre en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, en un partido que marcará el regreso de la liga a territorio español.

El encuentro arrancará a las 15:30 horas locales y será el segundo juego de temporada regular de la NFL disputado en España, luego del choque celebrado el año pasado entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders.

El Santiago Bernabéu volverá a ser sede de la NFL

El emblemático estadio del Real Madrid volverá a convertirse en escenario del futbol americano profesional, consolidando a Madrid como una de las ciudades clave en la estrategia internacional de la liga.

El denominado 2026 NFL Madrid Game formará parte de los nueve partidos internacionales que la liga organizará la próxima temporada en cuatro continentes, siete países y ocho estadios.

Además de España, ciudades como Melbourne, Río de Janeiro, Londres, París, Múnich y Ciudad de México recibirán encuentros oficiales de la NFL durante 2026.

NFL destaca la importancia del mercado español

Rafa de los Santos, Director de NFL España, destacó el impacto que tendrá nuevamente el partido en territorio español.

“La NFL está preparada para volver a hacer historia en Madrid al dar la bienvenida a los Bengals y los Falcons al Bernabéu en el segundo partido de temporada regular de la NFL que se celebrará en España”.

“Queremos traer la emoción de la NFL a los aficionados en España y recibir a fans de todo el mundo, al mismo tiempo que situamos, una vez más, a Madrid como una ciudad global de referencia en el ámbito del deporte y el entretenimiento”, añadió.

🇪🇸

¡BIENVENIDOS A MADRID, BENGALS! 🐅

Con Joe Burrow al frente, el equipo se enfrentará a

los @AtlantaFalcons en el 2026 NFL Madrid Game 🏈



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🇺🇸

WELCOME TO MADRID, BENGALS! 🐅

With Joe Burrow leading the way, the team will face the @AtlantaFalcons in… pic.twitter.com/Qa2qjEPLry — Mundo NFL (@MundoNFL) May 12, 2026

Bengals llegará a Madrid con Joe Burrow y Ja’Marr Chase como figuras

Los Cincinnati Bengals aterrizarán en España con dos de sus principales estrellas: el quarterback Joe Burrow y el receptor Ja’Marr Chase, considerados una de las duplas más explosivas de toda la liga.

Aunque la franquicia todavía no conquista un Super Bowl, sí ha disputado tres finales de la NFL, cayendo ante los San Francisco 49ers en 1982 y 1989, además de perder frente a los Los Angeles Rams en la edición de 2022.

Elizabeth Blackburn, Directora de Estrategia y Engagement de los Bengals, celebró la oportunidad de jugar en Madrid.

“Estamos muy contentos de volver a llevar a los Bengals fuera de Estados Unidos y seguir creciendo gracias al gran apoyo de nuestra afición por todo el mundo, además de ayudar a la liga a continuar desarrollando el crecimiento del fútbol americano a escala global”.

“Este partido en Madrid es una oportunidad especial para mostrar la pasión, energía y unidad que definen a la afición de los Bengals a nivel mundial”, agregó.

WHO DEY… ¡Olé!⁰⁰🔗: https://t.co/wr6TUCxsnm⁰⁰📺: Full schedule release May 14 at 8pm ET on NFL Network pic.twitter.com/OGa9TiBvQa — Cincinnati Bengals (@Bengals) May 12, 2026

Falcons y Madrid celebran la llegada del espectáculo de la NFL

Del lado de los Atlanta Falcons, el presidente y CEO Greg Beadles resaltó la relevancia del escenario elegido para el partido.

“Nos sentimos muy honrados y profundamente agradecidos por la oportunidad de recibir a los Cincinnati Bengals en el Bernabéu, uno de los estadios más emblemáticos del mundo”.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, destacó el impacto internacional que tendrá nuevamente el evento deportivo.

“El próximo 8 de noviembre, Madrid volverá a acoger uno de los grandes acontecimientos deportivos internacionales del año con la celebración del 2026 NFL Madrid Game y es una magnífica noticia que dos franquicias del nivel y la talla de los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons vayan a disputar este partido histórico en nuestra ciudad”.

¡Nos vemos en Madrid!



See you in Madrid, Dirty Birds! pic.twitter.com/iBRW84r1f4 — Atlanta Falcons (@AtlantaFalcons) May 12, 2026

Madrid se consolida como sede internacional de grandes eventos deportivos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también celebró el acuerdo plurianual entre la NFL y el gobierno regional, mediante el cual Madrid será sede exclusiva de la competición en España durante 2026 y 2027.

“Madrid está preparada para todo”, afirmó la mandataria, quien destacó el carácter “alegre, acogedor” de la ciudad y su capacidad para albergar eventos deportivos de talla mundial.

Con este nuevo partido, la NFL fortalece su apuesta por Europa y confirma el creciente interés del público español por el futbol americano profesional.

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