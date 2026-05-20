Aaron Rodgers anuncia su retiro de la NFL: Dirá adiós tras disputar una última temporada

El legendario mariscal de campo Aaron Rodgers confirmó que disputará su última temporada en la NFL con los Pittsburgh Steelers, marcando el cierre de una trayectoria de más de dos décadas en el fútbol americano profesional dentro de la liga.

Anuncio oficial: Aaron Rodgers se despide de la NFL

Durante una rueda de prensa, Aaron Rodgers fue contundente al confirmar su retiro al término de la próxima campaña.

“Sí, esto es todo“, respondió el mariscal de campo de los Pittsburgh Steelers ante las preguntas sobre si la próxima temporada sería su última como jugador profesional en la NFL.

Con esta declaración, la liga se prepara para la despedida de uno de los quarterbacks más influyentes de la era moderna del fútbol americano.

Última temporada con los Pittsburgh Steelers

El veterano quarterback, nacido en 1983 en California, disputará su vigesimosegunda temporada en la NFL y la segunda con los Pittsburgh Steelers, tras su reciente renovación por aproximadamente $25 millones de dólares.

La campaña 2026 se perfila como el cierre de su etapa en Pittsburgh, donde buscará competir al máximo nivel antes de su retiro definitivo del deporte profesional.

Reencuentro con Mike McCarthy y cierre de ciclo

Uno de los elementos más llamativos de esta última temporada será el reencuentro entre Aaron Rodgers y el entrenador Mike McCarthy, quien lo dirigió durante 13 temporadas en los Green Bay Packers.

“Es cerrar el círculo”, dijo Rodgers, quien fue cuatro veces MVP de la NFL y campeón del Super Bowl XLV con los Packers.

Este reencuentro añade un componente emocional y narrativo relevante a su última campaña, reforzando el simbolismo de su despedida.

Trayectoria, MVP y legado en la NFL

Aaron Rodgers se retira como uno de los mariscales de campo más exitosos de su generación, con cuatro premios MVP y un título de Super Bowl XLV con los Green Bay Packers.

Su precisión, lectura de juego y liderazgo lo consolidaron como una figura central dentro de la NFL durante más de veinte temporadas, dejando una huella difícil de igualar en la posición de quarterback.

Decisión final y su paso por Pittsburgh

En junio de 2025, el quarterback firmó un contrato de un año con los Pittsburgh Steelers, dejando abierta la posibilidad de que ese fuera su último año como profesional.

Tras diversas conversaciones con el director general Omar Khan, el entrenador Mike McCarthy y su entorno cercano, Aaron Rodgers decidió extender su carrera una temporada más antes de confirmar ahora su retiro definitivo.

Su despedida marcará uno de los cierres más seguidos de la próxima temporada de la NFL, tanto a nivel deportivo como mediático.

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