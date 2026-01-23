Asesinan a puñaladas a Kevin Johnson, exjugador de Eagles, Browns y Bills

El exjugador de los Philadelphia Eagles, New England Patriots, Minnesota Vikings y Oakland Raiders, Kevin Johnson de la NFL fue hallado sin vida este viernes en la ciudad de Los Ángeles, según confirmaron las autoridades al corroborar la identidad del exdeportista profesional.

De acuerdo a los datos proporcionados por las autoridades forenses del condado de Los Ángeles, el hecho violento en la urbe californiana es investigado como un homicidio sobre Johnson que en el momento del trágico deceso contaba con 55 años de edad.

A former defensive lineman for the Eagles and Raiders is found dead near a Compton homeless camp. 55-year-old Kevin Johnson was found with blunt force head trauma and stab wounds Wednesday morning. Eyewitness News with new clues in the shocking homicide – Tonight at 11 from ABC7 pic.twitter.com/SBDSGoW1ng — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) January 23, 2026

Johnson, de 55 años, fue hallado la mañana del miércoles en la zona de Willowbrook, cerca de la cuadra 1300 de East 120th Street y Central Avenue y en más datos del reporte policial presentaba un traumatismo craneoencefálico cerrado y heridas producidas por arma blanca.

Johnson, ex liniero defensivo profesional en situación de calle, fue declarado sin vida después de que fue encontrado en estado inconsciente en un campamento para personas sin hogar, sin que se dieran más detalles de porque se encontraba en esa precaria situación.

En el reporte policial se estableció que se ahondarán en las pesquisas para tratar de encontrar la razón del ataque contra Johnson y hallar al o los culpables de este lamentable ataque contra el exjugador de la National Football League (NFL por sus siglas en inglés)

En más datos que se proporcionaron, Johnson enfrentó graves problemas de salud en los años recientes y que derivaron quizás a establecer una precaria situación económica que desencadenó que tuviera que habitar en dicho campamento para personas que deambulan por las calles en la ciudad de Los Ángeles.

Su trayectoria profesional

Johnson vió la primera luz hace 55 años en la ciudad de Los Ángeles y posteriormente se abrió paso como jugador colegial en la posición tackle defensivo que le permitió ser seleccionado por los Patriots en la tercera ronda del Draft de la NFL de 1993, como la selección 86, pero no duró demasiado en esta escuadra al ser liberado ese mismo año y pasó por equipos de prácticas antes de encontrar estabilidad con los Eagles.

Sad story below about former Eagles DT Kevin Johnson. He played two seasons in Philly (1995–96) and had his best year in ’95, recording 6 sacks and a fumble return TD.



Here’s that TD vs the Rams: https://t.co/1vKjNNk1ZK pic.twitter.com/wEdjjr3HuM — Fly Eagles Fly Bets (@Fly_EaglesBets) January 23, 2026

Sus mejores momentos se dieron en la temporada de 1995, cuando disputó 11 partidos con Filadelfia, registró seis capturas, 19 tacleadas y recuperó un balón suelto que devolvió para anotación. También participó en dos juegos de playoffs, mientras que 1996 apareció en 12 encuentros más antes de ser liberado en diciembre.

En 1997 firmó con los Raiders y jugó 15 partidos, su última temporada en la NFL, para después buscar espacio en la Arena Football League, donde ganó un campeonato con los Orlando Predators en 1998 y también formó parte de los Los Angeles Avengers.

Los mensajes de condolencia

Una vez confirmada la noticia, familiares, amigos y excompañeros expresaron su pesar en redes sociales, donde varios mensajes resaltaron las dificultades personales que Johnson enfrentó en los últimos años, donde estuvo incluida su lucha contra la adicción.

𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Former NFL player Kevin Johnson was found dead after suffering l from “blunt head trauma and stab wounds” at a homeless encampment, according to a medical examiner.



A fourth-round draft pick by New England in 1993, Johnson spent time with the Patriots,… pic.twitter.com/MqmCcJBjFo — JPA (@jasrifootball) January 23, 2026

La investigación continúa mientras las autoridades buscan esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del exjugador de la NFL.

