La NFL suspende a juez de línea por insultar a jugador de Arizona

La NFL suspendió por dos partidos al juez de línea Jeff Seeman después de que fuera captado insultando al ala cerrada de los Arizona Cardinals, Trey McBride, durante la derrota del equipo ante los New York Giants.

La decisión fue anunciada el lunes por el vicepresidente de arbitraje de la liga, Ramon George. El castigo se produjo tras una interacción registrada por las cámaras cuando quedaban poco menos de cinco minutos del encuentro, disputado el domingo.

El episodio ocurrió después de una jugada en tercera oportunidad y dos yardas. Los árbitros no señalaron una penalización por interferencia de pase o contacto ilegal contra Dru Phillips, de los Giants, quien tuvo contacto con McBride antes de que Jacoby Brissett lanzara el balón.

Arizona terminó despejando en esa posesión y los Giants se llevaron el partido por 36-24. La última anotación llegó cuando Deonte Banks interceptó un pase de Brissett y devolvió el balón hasta la zona de anotación justo cuando finalizaba el tiempo reglamentario.

? NFL has suspended line judge Jeff Seeman and referee Adrian Hill after unprofessional conduct towards players in the Cardinals-Giants and Dolphins-Vikings games, per @adamschefter, @RapSheet , @TomPelissero , @MikeGarafolo



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Mike LaFleur, entrenador de Arizona, lamentó lo ocurrido y señaló que conoce personalmente a Seeman.

“Obviamente, es lamentable, por razones obvias”, dijo LaFleur. “También quiero ser comprensivo con él. Conozco a Jeff. Es un buen hombre. Es una lástima que haya sucedido. Obviamente, no puede volver a pasar, y ahí lo dejo”.

El incidente también provocó la reacción de JC Tretter, director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de la NFL y antiguo jugador de línea ofensiva que disputó ocho temporadas en la liga.

Otro árbitro recibió una suspensión por conducta poco profesional

Tretter cuestionó que los árbitros no estén sometidos al mismo estándar de comportamiento que los jugadores cuando protagonizan situaciones similares.

“Este tipo de comportamiento por parte de un árbitro hacia un jugador es inaceptable”, declaró Tretter en redes sociales, donde también compartió un video del momento. “Los jugadores siempre rinden cuentas cuando la situación se invierte. Esperamos que la NFL exija a los árbitros el mismo estándar”.

La NFL anunció la suspensión de los referees, Jeff Seeman y Adrian Hill, por conductas poco profesionales hacia dos jugadores.



Seeman fue suspendido por dos juegos por, aparentemente, insultar a Trey McBride, mientras que Hill fue suspendido por un juego por gritarle a Eric? pic.twitter.com/q0xPLqhmJ6 — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) October 6, 2026

La liga también suspendió durante un partido al árbitro Adrian Hill por conducta poco profesional durante el encuentro entre los Miami Dolphins y los Minnesota Vikings.

Hill tuvo una interacción con Eric Wilson después de una colisión que terminó derribándolo. El linebacker de Minnesota intentó ayudar al árbitro a levantarse, pero Hill le gritó y le hizo señas para que se alejara.

Kevin O’Connell, entrenador de los Vikings, restó importancia al episodio al referirse al incidente el lunes.

“Creo que fue una de esas situaciones que ocurren en un momento de mucha tensión”, dijo O’Connell. “Creo que cosas así pueden pasar a veces, pero no tengo mayores preocupaciones, y creo que Adrian es un muy buen árbitro y hace un excelente trabajo. Creo que fue solo un momento fugaz, y esperamos poder dejarlo atrás”.

Los antecedentes muestran que no es la primera ocasión en que un árbitro recibe una sanción por su comportamiento hacia un jugador. Roy Ellison fue castigado en dos oportunidades por situaciones de este tipo.

En 2018, Ellison recibió una multa de 9.300 dólares y una suspensión temporal de un partido después de ser acusado de insultar al ala defensiva de Buffalo, Jerry Hughes. Cinco años antes, en 2013, también había sido suspendido durante un partido por hacer “una declaración profana y despectiva” al tackle izquierdo de Washington, Trent Williams.

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