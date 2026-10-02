Tony Romo ve finalizada su relación con CBS Sports por su caso legal

Tony Romo dejará de formar parte de la principal transmisión de la NFL de CBS Sports después de nueve años como analista. La cadena y el exmariscal de campo de los Dallas Cowboys acordaron terminar su relación laboral, poco después de que Romo se declarara culpable de conducir bajo los efectos del alcohol.

El exjugador había permanecido alejado de las transmisiones desde su arresto del 23 de julio en Wisconsin. Ahora, CBS Sports confirmó oficialmente la separación mediante un comunicado.

“CBS Sports y Tony Romo han acordado mutuamente separarse”, declaró la cadena el viernes, según reseñó AP. “Agradecemos a Tony sus contribuciones durante los últimos nueve años y le deseamos lo mejor en el futuro”.

Romo llegó a CBS Sports en 2017 y se convirtió en el principal analista de la cobertura de la NFL. Durante su ausencia, JJ Watt pasó a integrar el equipo principal junto al comentarista Jim Nantz y la reportera de campo Tracy Wolfson. Watt continuará en ese puesto, mientras que las demás parejas de transmisión de CBS no tendrán modificaciones.

Tony Romo is facing more trouble stemming from his July OWI arrest.



The former Dallas Cowboys quarterback now faces citations for first-offense operating while intoxicated, unsafe passing on the right side, and possessing open intoxicants inside his vehicle, according to newly? pic.twitter.com/5HS3ZelVRJ — Fox News (@FoxNews) August 28, 2026

Para Romo, el final de su etapa en la cadena coincide con un periodo en el que también decidió concentrarse en su situación personal.

“Estoy orgulloso de lo que logré en CBS Sports durante los últimos nueve años”, declaró Romo en un comunicado. “Abordé mi rol como analista deportivo de la misma manera que he abordado todo en mi vida: con el deseo de ganar y dar lo mejor de mí. Voy a aprovechar este tiempo para tomarme un descanso, algo que nunca antes había hecho, y concentrarme en mi salud y mi familia antes de emprender mi próximo proyecto. Agradezco mi tiempo en CBS Sports y el continuo apoyo de mi familia y amigos, así como de la comunidad y los aficionados de la NFL”.

Un caso legal que terminó afectando su presente profesional

El episodio que llevó a Romo a apartarse de las transmisiones comenzó con una parada de tráfico en Wisconsin. El exjugador fue detenido mientras conducía hacia el sur por la Interestatal 43 y posteriormente enfrentó un cargo por conducir bajo los efectos del alcohol.

El 1 de septiembre se declaró culpable y ofreció disculpas por los hechos que derivaron en su arresto.

Statement from Tony Romo:



“I’m proud of what I accomplished at CBS Sports over the last nine years. I approached my role as a game analyst the way I’ve approached everything in my life?with a desire to win and be the best that I can be. I'm going to use this time to take a? https://t.co/VbAcX7cGid pic.twitter.com/X6nxwlXkxn — Ari Meirov (@MySportsUpdate) October 2, 2026

“El último mes ha sido difícil, pero también ha sido personalmente significativo”, dijo Romo el 1 de septiembre en un comunicado en Instagram. “Me ha exigido afrontar y asumir mis errores por completo: ante Dios, ante mí mismo, ante mi familia y ahora ante el público”.

De acuerdo con los registros judiciales del condado de Milwaukee, Romo perdió su licencia de conducir durante seis meses y deberá completar un programa de evaluación de alcoholismo.

El exmariscal de campo también explicó que sus problemas de salud tienen antecedentes relacionados con su etapa como jugador. Según relató, las múltiples cirugías de espalda que enfrentó durante su carrera le dejaron un dolor constante e incapacitante.

Romo señaló que ese dolor lo llevó a depender de analgésicos y que sus intentos por dejar esos medicamentos terminaron relacionados con un consumo excesivo de alcohol.

“Nada de esto es una excusa”, dijo Romo. “Estos son mis errores y asumo la responsabilidad por ellos”.

El exjugador añadió que trabaja actualmente con un equipo de médicos para atender su salud y “realizar los cambios necesarios”.

Romo, de 46 años, desarrolló toda su carrera profesional en Dallas entre 2004 y 2016. Durante ese periodo fue seleccionado cuatro veces al Pro Bowl antes de retirarse como jugador.

Su siguiente etapa comenzó frente a las cámaras de CBS Sports en 2017, donde durante nueve temporadas se convirtió en una de las principales voces de las transmisiones de la NFL. Ahora, tras el cierre de esa relación laboral, Romo afirmó que se tomará un descanso y que posteriormente se enfocará en su próximo proyecto.

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