Himno de los Estados Unidos sonó al ritmo de los mariachis en el Monday Night Football de la NFL

El himno nacional de Estados Unidos tuvo una interpretación distinta este lunes en Chicago. Por primera vez en la historia del Soldier Field, una agrupación de mariachi estuvo a cargo de interpretar la canción oficial del país antes de un partido de la NFL.

El momento ocurrió antes del encuentro entre Philadelphia Eagles y Chicago Bears, correspondiente a la Semana 3 de la temporada 2026. Los encargados de llevar la música mexicana al escenario fueron los integrantes de Mariachi Herencia de México, agrupación originaria de Chicago y nominada en dos ocasiones al Latin Grammy.

La presentación formó parte de las actividades de ‘Vamos Bears’, una jornada organizada por los Chicago Bears para reconocer la influencia de la comunidad latina en la ciudad. La celebración incluyó diferentes iniciativas dirigidas a los aficionados que acudieron al Soldier Field.

The Mariachi Herencia de México performed the national anthem in Chicago ? pic.twitter.com/6Sv20SBqIr — ESPN (@espn) September 29, 2026

Para el grupo mexicano-estadounidense, la actuación también estuvo acompañada por una reacción que trascendió la presentación musical. Alonso Orozco Jr., integrante de la agrupación, señaló que la interpretación estuvo marcada por el respeto hacia Estados Unidos, pero denunció que posteriormente surgieron críticas de carácter racista.

“Ayer tuvimos la oportunidad de interpretar el himno nacional de los Estados Unidos en el partido de la NFL entre los Chicago Bears y los Eagles, y fue increíble hacerlo con amor y respeto hacia una gran nación. Sin embargo, ha surgido una enorme ola de críticas racistas”.

‘Vamos Bears’ llevó la música latina al Soldier Field

La participación de Mariachi Herencia de México no fue la única actividad dedicada a la comunidad latina durante la jornada. Los Bears prepararon un programa especial para mostrar la presencia y la influencia de la música latina en Chicago.

Yesterday, we had the opportunity to perform the United States National Anthem for the #NFL game between the #ChicagoBears and the #Eagles, and it was incredible to do so with love and respect for a great nation.



However, a huge wave of racist criticism has emerged. pic.twitter.com/ZwaQ2vdZ1n — Alonso Orozco Jr (@BananoJrMHM) September 29, 2026

El medio tiempo también tuvo un componente relacionado con esa tradición musical. El equipo organizó una presentación dedicada a la historia de la música latina en la ciudad, como parte de las actividades previstas para el partido.

La programación buscó establecer un vínculo entre los aficionados latinos de Chicago y la franquicia de la NFL, con distintas iniciativas desarrolladas durante el encuentro.

La celebración incluyó también a estudiantes de la zona. Dos jóvenes de preparatoria fueron reconocidos como capitanes honorarios y participaron en el volado previo al comienzo del partido.

El homenaje a la comunidad latina se desarrolló dentro de uno de los escenarios deportivos más representativos de Chicago. El Soldier Field fue el punto de encuentro para las diferentes actividades programadas alrededor del duelo entre Bears y Eagles.

La actuación de Mariachi Herencia de México añadió un componente particular a la jornada. La agrupación, formada en Chicago y reconocida con dos nominaciones al Latin Grammy, llevó el sonido del mariachi a una ceremonia tradicional de la NFL que hasta ahora no había tenido una interpretación de este tipo en el recinto.

El encuentro entre Philadelphia Eagles y Chicago Bears cerró, con victoria para los locales por 27-7, la jornada como parte de la Semana 3 de la temporada 2026.

Sigue leyendo:

· Roger Goodell firma extensión de contrato como comisionado de la NFL

· Steelers, Cardinals y Eagles imponen su ley en un arranque de NFL que dejó heridos a los Cowboys