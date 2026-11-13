Suspensión de despegues aéreos dejó en suspenso a varios equipos deportivos de todo el país

La programación de numerosas competencias deportivas en Estados Unidos quedó comprometida después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenara suspender los despegues en los aeropuertos del país el viernes. La medida afectó los desplazamientos de equipos de la NBA, la NHL y el fútbol universitario, mientras que varias franquicias de la NFL quedaron pendientes de una posible normalización del servicio antes de sus compromisos del fin de semana.

La interrupción también puso en duda la llegada de árbitros y personal deportivo que habitualmente viajan en avión el día anterior a cada encuentro. La FAA no estableció un horario para reanudar las operaciones, por lo que la incertidumbre se extendió a los eventos previstos después del sábado.

Entre los equipos que quedaron afectados estuvieron los Brooklyn Nets, que tenían previsto trasladarse desde Nueva Orleans hasta Memphis. Los jugadores acababan de abordar el avión de la franquicia cuando el vuelo fue interrumpido, después de haber disputado un partido frente a los Pelicans a principios de semana.

Otros conjuntos de la NBA también tenían viajes programados. Los Cavaliers, Bulls y Grizzlies debían jugar el viernes por la noche y volar posteriormente, mientras que los Pistons habían conseguido llegar a Miami más temprano.

El fútbol universitario, entre los principales afectados

La suspensión complicó especialmente la logística de los equipos universitarios que tenían partidos como visitantes el sábado. En el calendario figuraban compromisos importantes para Utah, Texas y Tennessee, tres universidades ubicadas entre los primeros nueve puestos del ranking.

Utah, segundo en la clasificación, debía visitar a Arizona, que ocupa el puesto 22. Texas, octavo, tenía programado un encuentro frente a LSU, ubicado en el lugar 24, mientras que Tennessee, noveno, debía viajar para enfrentar a Texas A&M.

Los Longhorns difundieron en sus redes sociales un video de los jugadores abordando el avión antes de que se interrumpieran las operaciones. La delegación quedó a la espera de instrucciones sobre la continuidad del viaje. “Estamos en tierra y a la espera de saber cuándo podremos partir”, explicó un portavoz del equipo.

Una alternativa era completar el recorrido por carretera hasta Baton Rouge, aunque el trayecto desde Texas demanda aproximadamente siete horas. El partido contra LSU estaba previsto para el sábado a las 18:30, hora central.

Ole Miss, Baylor, Kansas State, Washington y Minnesota también aparecieron entre las universidades afectadas. En contraste, Missouri, Duke y Texas Tech lograron despegar antes de que entrara en vigor la suspensión, rumbo a sus respectivos encuentros contra Georgia, Miami y Oklahoma State.

La NHL tampoco quedó al margen. Los Panthers ya habían llegado a St. Louis para disputar su partido cuando comenzó la medida, pero los Sharks tuvieron que esperar para viajar a Utah. La liga tenía 14 encuentros programados para el sábado.

La NFL, por su parte, permaneció pendiente de la evolución del problema, debido a que la mayor parte de su décima semana de competencia estaba prevista para los días siguientes.

Las autoridades descartaron un ataque terrorista

La FAA justificó inicialmente la decisión por “circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad”. Posteriormente, el secretario de Transporte, Sean Duffy, informó que existía una falla de comunicaciones que afectaba a los 22 centros regionales de control de tráfico aéreo encargados de dirigir los aviones en ruta entre aeropuertos. Los técnicos de la agencia investigaban el problema.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, descartó que la interrupción estuviera relacionada con un ataque terrorista y pidió a la población mantener la calma.

“No hay motivo para que el público sienta temor ni se preocupe por sus seres queridos; esto no es otro 11 de septiembre”, declaró ante los medios en la Casa Blanca. También explicó que la paralización respondía a “una interrupción en las telecomunicaciones”.

Los efectos se reflejaron en algunos de los aeropuertos más transitados del país. FlightAware registraba 395 retrasos en Chicago, 385 en Atlanta, 327 en Dallas-Fort Worth, 284 en Denver y 266 en Los Ángeles. Nueva York también reportaba demoras: 199 en JFK y 228 en LaGuardia. Boston, Orlando y San Francisco acumulaban 189, 199 y 249 retrasos, respectivamente.

Sin una fecha confirmada para la normalización de los vuelos, las organizaciones deportivas debían reorganizar sus desplazamientos y evaluar posibles cambios logísticos para cumplir con sus calendarios.

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