Owono es suspendido 12 partidos, tras la entrada que provocó la muerte de Jesús de Miguel

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol dictó su resolución definitiva sobre el trágico incidente que enlutó al balompié ibérico e impuso una suspensión de doce partidos a Jesús Owono, guardameta del FC Andorra, luego de la violenta acción en la que impactó con su pierna en alto al delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel, quien perdió la vida horas después a causa de la gravedad de las lesiones sufridas durante el encuentro disputado el pasado 2 de noviembre.

El organismo disciplinario determinó que la jugada ocurrida en el estadio Heliodoro Rodríguez López constituye una infracción grave tipificada en el artículo 102 del reglamento federativo, motivo por el cual decidió aplicar el castigo en su grado máximo tras analizar el acta arbitral, documento donde se detalla que el arquero ecuatoguineano fue bruscamente sobre su adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón se encontraba en disputa y sin que el club visitante presentara alegaciones.

? ¡12 partidos de suspensión para Owono!



? El portero del Andorra ya conoce su castigo por la roja ante el Tenerife, en la acción con Jesús de Miguel



? El acta describe una acción violenta, con la pierna en alto y fuerza excesiva



?? Disciplina le impone la sanción más alta? pic.twitter.com/DFFdkv8oj0 — Diario AS (@diarioas) November 13, 2026

En el dictamen oficial también se subraya la extrema severidad del impacto en el minuto 96 de la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion, destacando que el atacante tinerfeñista de 30 años tuvo que ser atendido de urgencia sobre el terreno de juego y evacuado en camilla hacia el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, situación que obligó al silbante a suspender de manera definitiva el compromiso en el minuto 108 para permitir el ingreso de la ambulancia.

Lamentablemente, pese a los esfuerzos médicos tras ingresar a la unidad de cuidados intensivos esa misma noche, Jesús de Miguel falleció durante la jornada del martes 3 de noviembre en el nosocomio canario, generando una profunda conmoción en todo el entorno del fútbol español, mientras que el propio guardameta del conjunto andorrano cerró sus redes sociales ante los ataques recibidos y posteriormente emitió un comunicado expresando su profundo dolor por lo ocurrido.

LA MAYOR SANCIÓN DEL FÚTBOL ESPAÑOL?



El Comité Disciplinario comunicó que le aplicará el máximo castigo a nivel de reglamento al portero del Andorra Jesús Owono tras los sucesos lamentables ante Jesús de Miguel



Todos los detalles?? https://t.co/mdwmX0gaeb pic.twitter.com/Y7y1dwKbqS — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) November 13, 2026

De manera paralela a este castigo ejemplar, el Comité de Disciplina dio a conocer otras sanciones derivadas del mismo compromiso en territorio insular, confirmando un partido de suspensión para los futbolistas del Andorra, Efe Akman por acumulación de tarjetas y Lautaro de León por doble amonestación, misma penalización que deberán cumplir tanto el entrenador asistente Antonio José Sánchez por protestar al cuerpo arbitral como el jugador del Tenerife Dani por conducta contraria al buen orden deportivo.

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