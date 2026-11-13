Owono es suspendido 12 partidos, tras la entrada que provocó la muerte de Jesús de Miguel

La Real Federación Española de Fútbol impuso la sanción máxima al portero del Andorra luego de la dura entrada que terminó con la vida del atacante

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 03/11/2026.- Cientos de personas se han reunido este martes en el exterior del estadio Heliodoro Rodríguez López para despedir con un minuto de silencio y una ofrenda de flores al jugador Jesús de Miguel, fallecido esta mañana tras no recuperarse del impacto sufrido contra el portero del Andorra, Jesús Owono. La convocatoria, realizada por la Federación de Peñas del CD Tenerife, ha reunido a pesar de la lluvia que caía sobre la capital tinerfeña a aficionados de todas las edades, que han participado en un emotivo homenaje en el que han depositado carteles, flores, bufandas del club y velas en la puerta 9 del recinto deportivo, elegida por ser el dorsal que ocupaba el jugador. EFE/ Alberto Valdés

Las muestras de duelo para el delantero del Tenerife Jesús de Miguel. Crédito: Alberto Valdés | EFE

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Por  Edgardo Avelar

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol dictó su resolución definitiva sobre el trágico incidente que enlutó al balompié ibérico e impuso una suspensión de doce partidos a Jesús Owono, guardameta del FC Andorra, luego de la violenta acción en la que impactó con su pierna en alto al delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel, quien perdió la vida horas después a causa de la gravedad de las lesiones sufridas durante el encuentro disputado el pasado 2 de noviembre.

El organismo disciplinario determinó que la jugada ocurrida en el estadio Heliodoro Rodríguez López constituye una infracción grave tipificada en el artículo 102 del reglamento federativo, motivo por el cual decidió aplicar el castigo en su grado máximo tras analizar el acta arbitral, documento donde se detalla que el arquero ecuatoguineano fue bruscamente sobre su adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón se encontraba en disputa y sin que el club visitante presentara alegaciones.

En el dictamen oficial también se subraya la extrema severidad del impacto en el minuto 96 de la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion, destacando que el atacante tinerfeñista de 30 años tuvo que ser atendido de urgencia sobre el terreno de juego y evacuado en camilla hacia el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, situación que obligó al silbante a suspender de manera definitiva el compromiso en el minuto 108 para permitir el ingreso de la ambulancia.

Lamentablemente, pese a los esfuerzos médicos tras ingresar a la unidad de cuidados intensivos esa misma noche, Jesús de Miguel falleció durante la jornada del martes 3 de noviembre en el nosocomio canario, generando una profunda conmoción en todo el entorno del fútbol español, mientras que el propio guardameta del conjunto andorrano cerró sus redes sociales ante los ataques recibidos y posteriormente emitió un comunicado expresando su profundo dolor por lo ocurrido.

De manera paralela a este castigo ejemplar, el Comité de Disciplina dio a conocer otras sanciones derivadas del mismo compromiso en territorio insular, confirmando un partido de suspensión para los futbolistas del Andorra, Efe Akman por acumulación de tarjetas y Lautaro de León por doble amonestación, misma penalización que deberán cumplir tanto el entrenador asistente Antonio José Sánchez por protestar al cuerpo arbitral como el jugador del Tenerife Dani por conducta contraria al buen orden deportivo.

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