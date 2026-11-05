El fútbol de España se une en un histórico respaldo para Jesús de Miguel en su último adiós

El balompié ibérico entero dejó atrás cualquier diferencia o color de camiseta para volcarse en un apoyo absoluto, unánime y sin fisuras hacia la familia del delantero Jesús de Miguel, transformando el funeral en el pequeño municipio toledano de Navahermosa en un conmovedor testimonio de unidad institucional que abrazó a los seres queridos del ariete.

Desde la plana mayor del pantalón largo, con la presencia física de Florentino Pérez, Miguel Ángel Gil Marín, Javier Tebas y el seleccionador nacional Luis de la Fuente, hasta los representantes del fútbol más modesto de las categorías de barro donde el goleador se fajó en sus inicios, toda la estructura del balompié se hizo presente en Toledo para cobijar al entorno del atacante del Tenerife en su hora más dolorosa y oscura.

? El último adiós a Jesús de Miguel en Navahermosa.



Florentino Pérez, Gil Marín, Rafael Louzán o Luis de la Fuente, presentes en Toledo para despedir al malogrado futbolista del Tenerife. pic.twitter.com/kgL1DA93SZ — ElDesmarque (@eldesmarque) November 5, 2026

La comitiva completa de la escuadra chicharrera, rota psicológicamente por el impacto de la tragedia pero firme en su presencia, encabezó un emotivo cortejo fúnebre vestida de riguroso luto, donde el gremio entero demostró que no conoce de polarizaciones ni divisiones cuando la fatalidad golpea el corazón del juego.

El arropamiento total quedó de manifiesto no solo con las coronas de flores enviadas por clubes de todas las categorías como el Betis o el Villarreal, sino con la asistencia directa de la cúpula del Andorra, encabezada por Gerard Piqué, Ferran Vilaseca y Jaume Nogués, dejando en claro que la solidaridad del fútbol español superó las fronteras del doloroso accidente en la cancha y despidió con el máximo respeto y cobijo institucional los restos del artillero de apenas treinta años.

A esta masiva manifestación de condolencias y respaldo humano se sumaron figuras de gran peso en el entorno deportivo y político del país, tales como la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, el experimentado exseleccionador español José Antonio Camacho, y el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, David Aganzo, reflejando que el sindicato al que perteneció el jugador cerró filas de manera ejemplar para exigir cordura y luto en las canchas.

? Florentino Pérez y Emilio Butragueño han acudido al tanatorio para dar el último adiós a Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife pic.twitter.com/sRx7AmYmTW — Diario AS (@diarioas) November 5, 2026

El pueblo natal de su familia, una pequeña localidad de poco más de tres mil quinientos habitantes, se convirtió en el epicentro de un homenaje donde los aplausos prolongados en la parroquia de San Miguel Arcángel sellaron el pacto de protección y memoria que el fútbol de España le otorgó a la viuda y a la pequeña hija del inolvidable goleador.

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