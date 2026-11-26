La celebración del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos está marcada por complicaciones en el transporte aéreo debido a una fuerte tormenta que afecta ambas costas del país.

Hasta el medio día del jueves 26 de noviembre, más de 400 vuelos habían sido cancelados y miles registraban retrasos, en medio de uno de los periodos de mayor movilidad de pasajeros del año.

De acuerdo con datos de FlightAware citados por medios estadounidenses, las aerolíneas habían cancelado al menos 412 vuelos con origen, destino o escala en Estados Unidos. La situación afecta especialmente a los aeropuertos de Nueva York, Boston y Washington, donde las condiciones meteorológicas han complicado las operaciones.

El aeropuerto internacional de Baltimore/Washington figura entre los más afectados. También se reportaron cancelaciones de salidas en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, LaGuardia, Ronald Reagan en Washington y en Logan, Boston.

Southwest Airlines fue la compañía con mayor número de cancelaciones, según información difundida por ABC News.

Viajes complicados durante el feriado

Las dificultades comenzaron desde el miércoles, cuando se registraron cerca de 7,000 vuelos retrasados y más de 150 cancelaciones en el territorio estadounidense.

El impacto de la tormenta coincide con una de las semanas de mayor movimiento turístico en el país. La Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) estima que 81.5 millones de personas viajarán al menos 80 kilómetros desde sus hogares entre el 24 y el 30 de noviembre.

Las afectaciones también alcanzaron otras actividades tradicionales del feriado. En Nueva York, el reconocido desfile de Acción de Gracias de Macy’s tuvo que modificar su programación y fue pospuesto del jueves al sábado debido al pronóstico de lluvias intensas y vientos fuertes.

Por otra parte, en Miami, un avión de carga de FedEx se salió de la pista del aeropuerto internacional durante la noche del miércoles, en medio de las condiciones meteorológicas adversas. El incidente obligó a cerrar varias pistas y permanece bajo investigación de la Administración Federal de Aviación.

¿Qué pueden hacer los pasajeros afectados?

Ante las interrupciones, aerolíneas como Delta, American Airlines, United y Southwest habilitaron cambios de itinerario sin cargos adicionales para pasajeros con vuelos en las rutas afectadas por la tormenta.

Las autoridades recomiendan a los viajeros verificar constantemente el estado de sus vuelos, mantenerse en contacto con las aerolíneas y salir con anticipación hacia los aeropuertos.

Se espera que las condiciones meteorológicas continúen complicando los desplazamientos durante el Día de Acción de Gracias y se extiendan hasta el viernes, por lo que las afectaciones podrían continuar durante el fin de semana festivo.

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