Amplias zonas del sur de Nueva York, incluyendo la ciudad de Nueva York y Long Island, fueron declaradas en estado de emergencia ante la previsión de una fuerte tormenta que azotará la región durante el fin de semana festivo de Acción de Gracias.

“Se espera que el sistema meteorológico cause graves impactos en todo el estado, incluyendo vientos fuertes y lluvias torrenciales, lo que podría provocar interrupciones en el transporte y cortes de energía”, informó la oficina de la gobernadora Kathy Hochul en un comunicado de prensa, anunciando la emergencia.

La oficina de Hochul indicó que era posible que se produjeran inundaciones costeras en la ciudad de Nueva York y partes de Long Island, “con posibles inundaciones importantes en las bahías de la costa sur de Long Island”.

Funcionarios de la ciudad de Nueva York, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y Macy’s decidieron el miércoles posponer el desfile anual del Día de Acción de Gracias debido a las condiciones meteorológicas adversas, según informó la tienda departamental.

Más de 70 millones de personas, desde Georgia hasta Massachusetts, se encuentran bajo alerta por vientos fuertes debido a una potente tormenta que se forma en la costa este, con la amenaza de vientos dañinos, inundaciones costeras significativas y lluvias torrenciales.

Se mantiene una alerta de inundación de nivel 2 (de 4) desde Norfolk y Richmond, Virginia, hasta Washington D.C., Baltimore, Filadelfia y Nueva York, así como el sur del valle del Hudson. Las fuertes lluvias podrían provocar inundaciones repentinas aisladas durante todo el día.

Las lluvias más intensas hasta el momento han azotado la costa de Carolina del Norte. Wilmington ya había registrado 10 cm de lluvia al amanecer, mientras que zonas más al norte, como Emerald Isle y Morehead City, habían recibido entre 12 y 18 cm en las últimas 24 horas.

Raleigh se encontraba bajo alerta de inundación repentina el jueves por la mañana, tras las fuertes lluvias que azotaron la ciudad durante la noche.

La lluvia ya está llegando a Filadelfia y se espera que llegue a Nueva York entre las 9 y las 11 de la mañana, con las lluvias más intensas pronosticadas entre las 3 y las 9 de la noche.

También existe una pequeña probabilidad de un tornado aislado en las zonas costeras de Carolina del Norte, Virginia y Maryland, junto con la posibilidad de fuertes ráfagas de viento durante tormentas eléctricas.

La combinación de fuertes lluvias y vientos intensos podría derribar árboles y líneas eléctricas en partes del Atlántico Medio y el Noreste, lo que podría causar cortes de energía. Estas condiciones también podrían interrumpir el transporte por carretera y aéreo, así como los preparativos para el Día de Acción de Gracias de millones de personas.

Las inundaciones costeras representan otra amenaza importante para el jueves, con inundaciones moderadas a severas por marea alta previstas desde la costa de Virginia hasta Nueva York.

En Atlantic City, Nueva Jersey, se pronostica que la marea alta alcanzará los 2.6 metros alrededor de las 9:00 a. m. En comparación, la marea más alta registrada en ese medidor durante el huracán Sandy fue de 2.6 metros.

Según la NOAA, las mareas superiores a 2.4 metros (8 pies) pueden causar inundaciones graves, incluyendo daños estructurales e inundaciones generalizadas en las carreteras de Brigantine, Atlantic City, Ventnor y Pleasantville.

A medida que el nivel del agua suba aún más, las viviendas y negocios vulnerables podrían sufrir graves daños o ser destruidos. Numerosas carreteras podrían volverse intransitables, algunos vecindarios podrían quedar aislados y las inundaciones podrían representar un peligro para quienes intenten cruzarlas a pie o en vehículo.

Se espera que la lluvia llegue a Boston alrededor de las 5:00 p. m. del jueves y continúe hasta aproximadamente las 2:00 a. m. del viernes.

Los vientos continuarán el viernes, aunque se espera que sean mucho menos intensos. Se pronostica que gran parte del corredor de la Interestatal 95 permanecerá seco.

Para el sábado, se espera que las condiciones mejoren a tiempo para el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s, que fue reprogramado. Se pronostica cielo despejado, con ráfagas de viento de entre 20 y 25 mph, por debajo del umbral que obligaría a suspender el vuelo de los globos aerostáticos.

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