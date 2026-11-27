Lionel Messi y el Inter Miami consumaron un auténtico fracaso en la temporada 2026 de la Major League Soccer al caer por marcador de 1-0 en su visita al Columbus Crew, resultado que liquidó la serie de primera ronda por global de 2-0 y sepultó de manera prematura sus aspiraciones de conquistar el ansiado bicampeonato.

La escuadra de Florida se presentó en el ScottsMiracle-Gro Field de Ohio con la obligación absoluta de conseguir la victoria para forzar un tercer y definitivo encuentro en casa, luego de haber sufrido una dolorosa goleada de 3-0 en el partido inaugural disputado la semana pasada ante su propia afición.

SANTIAGO RODRIGUEZ WINS IT IN THE 92ND MINUTE! ?@ColumbusCrew upsets the defending champs Inter Miami and advances in the Audi MLS Cup Playoffs! pic.twitter.com/eh7dXZv8o7 — Major League Soccer (@MLS) November 28, 2026

A pesar de contar con una constelación de figuras internacionales encabezada por Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Casemiro, además del aporte ofensivo de Germán Berterame y el ingreso de Luis Suárez en la parte complementaria, el conjunto dirigido por Cristian Kily González fue incapaz de anotar un solo gol en los 180 minutos de la eliminatoria.

El encuentro se disputó bajo una intensa lluvia y bajas temperaturas en territorio estadounidense, condiciones que complicaron el funcionamiento colectivo de las Garzas y obligaron a un duelo sumamente físico y cerrado en el medio campo, donde el cuadro local supo neutralizar los circuitos ofensivos del campeón defensor.

COLUMBUS SENDS MESSI AND INTER MIAMI HOME IN THE FIRST ROUND OF THE 2026 MLS PLAYOFFS!@ColumbusCrew pic.twitter.com/3bzg0tCv40 — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 28, 2026

Aun así, el astro argentino tuvo en sus botines la oportunidad más clara para abrir el marcador tras un gran pase filtrado de Germán Berterame dentro del área, pero su disparo no logró vencer al guardameta rival, y minutos después el silbante anuló un remate de cabeza de Casemiro por posición adelantada.

Cuando todo indicaba que el empate sin goles llevaría la definición del compromiso hasta la dramática tanda de penales, apareció el atacante uruguayo Santiago Rodríguez en el minuto 92 del tiempo de compensación tras una asistencia de Anass Zaroury para mandar el balón al fondo de las redes y desatar la locura en las tribunas.

El tropiezo resulta todavía más doloroso para la institución de Miami si se considera que durante la fase regular finalizaron en el segundo puesto de la Conferencia Este con 60 unidades y 80 anotaciones, superando ampliamente a un Columbus Crew que clasificó en el séptimo peldaño y terminó dándoles una auténtica lección táctica.

¡GOLPE AL EQUIPO DE MESSI! ?? Se rompió el cero, Santiago Rodríguez aprovechó un centro de Anass Zaroury y definió para poner en ventaja a Columbus Crew. #MLSenFOX pic.twitter.com/pJyGZeNuqr — FOX Deportes (@FOXDeportes) November 28, 2026

Con este descalabro en el arranque de la postemporada, el proyecto millonario del Inter Miami cierra el año con las manos vacías y deberá esperar hasta febrero próximo para volver a la competencia oficial, mientras el equipo amarillo avanza con autoridad a la siguiente ronda de la fiesta grande.

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