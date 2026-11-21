Inter Miami ve cada vez más lejos la posibilidad de repetir el título de la MLS tras sufrir una estrepitosa derrota de 3-0 en su propia casa ante el Columbus Crew. En el arranque de la primera ronda de los playoffs, el vigente campeón exhibió todas sus carencias defensivas y de disciplina, dejando ir la ventaja de localía en una serie al mejor de tres partidos que ahora los obliga a remar contra corriente.

La noche pintaba para una auténtica fiesta en el Nu Stadium luego de que Lionel Messi recibiera la Bota de Oro 2026 en la previa del encuentro, pero el festejo se convirtió muy pronto en una auténtica pesadilla.

Another one for Gonzalo Tapia! @ColumbusCrew are running away with this one.



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Apenas al minuto ocho de tiempo corrido, el guardameta Dayne St. Clair cometió una infracción dentro del área que Gonzalo Tapia cambió por gol desde los once pasos para silenciar a la afición local.

Lejos de reaccionar con el fútbol que los colocó como segundos sembrados de la Conferencia Este, los dirigidos por Cristian Kily González cayeron en la desesperación y perdieron la cabeza.

Al minuto 36, Gonzalo Luján vio la segunda tarjeta amarilla y dejó a Las Garzas con diez hombres sobre el terreno de juego, desatando la frustración hasta del propio Messi, quien también fue amonestado antes del descanso tras estrellarle el balón en el rostro a Tapia.

We knew he was excited for this matchup! ?



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Para la parte complementaria, el técnico argentino sacudió el ataque sacando a Luis Suárez, pero ni la presencia de Germán Berterame, Rodrigo De Paul o Casemiro logró romper el cerrojo visitante.

Por el contrario, el Columbus Crew aprovechó los espacios y liquidó el compromiso con anotaciones de Abou Ali al 70 y de Daniel Gazdag al 78 para firmar una paliza humillante en territorio floridano.

Con este descalabro, el panorama luce sumamente sombrío para el conjunto de Miami, que además revive el amargo fantasma de 2024 cuando cayó eliminado en esta misma instancia pese a llegar como gran favorito.

Another incredible save from Patrick Schulte to deny Messi again! ? // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/it32nRfRts — Major League Soccer (@MLS) November 21, 2026

Ahora, Messi y compañía están obligados a ganar el próximo viernes 27 de noviembre en la pesada aduana de Ohio para seguir con vida y forzar un tercer duelo definitivo; de lo contrario, se despedirán prematuramente de su corona.

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