Chokwe Antar Lumumba, exalcalde de Jackson, Mississippi, se declaró culpable ante un tribunal federal de cargos por soborno, fraude electrónico y lavado de dinero relacionados con su mandato y por ello fue sentenciado a 37 meses de prisión.

Al compadecer ante la justicia, el demócrata de 43 años admitió haber participado en un esquema de sobornos donde también figuran sus correligionarios de partido Jody Owens, exfiscal de distrito del condado de Hinds; y Aaron Banks expresidente del consejo municipal de Jackson.

Owens había sido acusado formalmente desde 2024 por haberles entregado de más de $80,000 dólares en sobornos a Lumumba y Banks.

A cambio de ese dinero de por medio pretendía que votarán para aprobar un multimillonario proyecto inmobiliario a construirse en el centro de Jackson.

Aprovechando su relación cultivada con Lumumba y Banks, Owens recibía pagos superiores a $100,000 dólares provenientes de presuntos agentes inmobiliarios, cuando en realidad se trataba de agentes encubiertos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) quienes llevaban tiempo siguiéndole la pista.

BREAKING Former Jackson mayor Chokwe Antar Lumumba sentenced to 37 months in federal prison. pic.twitter.com/U068C0S7cA — Ross Adams (@radamsWAPT) November 20, 2026

Cuando tenía tan sólo 34 años, Lumumba —hijo de Chokwe Lumumba, exalcalde de Jackson —, se convirtió en el alcalde más joven en la historia de la ciudad.

Sin embargo, sobre la recta final de su segundo periodo al frente de Jackson, surgieron señalamientos de su indebido proceder y eso le cobró factura al perder en las primarias demócratas cuando aspiraba a gobernar un tercer mandato.

Acorralado por las pruebas presentadas en su contra por las autoridades Chokwe Antar Lumumba no tuvo más opción que admitir su participación en una conspiración vinculada a pagos ilegales a cambio de favores políticos para un proyecto urbanístico mientras ejercía como alcalde.

En la presentación de evidencias surgieron cinco cheques de $10,000 dólares cada uno, dinero presentado como presuntas donaciones de campaña de terceros a Lumumba quien, en un inicio, negaba estar relacionado con sobornos.

Después se corroboró que el exalcalde retiró los $50,000 dólares de la cuenta bancaria.

El demócrata en desgracia deberá pasar 37 meses privado de su libertad y se le quitarán varios de sus bienes para compensar hasta el último centavo que recibió por concepto de sobornos. Además, su licencia como abogado enfrenta el riesgo de ser revocada.

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